〈南部〉台東推友善土地 經濟與環保共生

〔記者黃明堂／台東報導〕「一把種在礦區被蟲吃過的青菜，登上五星級服務評鑑首獎的飯店餐桌」！台東正面臨環保與經濟衝突，一股尋求友善土地、利用大自然提升產業的觀念正在萌芽，要向百工百業延伸。
「台東縣城鄉深耕協會」是這股新力量的推手，五月間一連四週在台東美術館的艾蘭哥爾咖啡舉辦「看到台灣贏回台灣人」系列講座，邀請「台灣永恆志工」吳秀娟演講。吳秀娟設計了一套生態學程，在西部以土地培養人才，已有飯店主廚、室內設計師、竹科工程師等十七個各行各業的人參與，六月四日在台北發表「地球之愛」學員作品。
在台東縣城鄉深耕協會理事長張弘典的引介下，吳秀娟看上台東未受破壞的自然場域，雙方合作，要將這套生態學程傳向台東百工百業。
張弘典說，他們正在推動「友善土地」觀念，利用土地而非「破壞土地」來創造利益。三年前，吳秀娟為一家五星級飯店媒合了義大利主廚與種菜的礦區阿嬤，以米其林三星精神，將被蟲吃過的菜料理出十一道義大利餐。
張弘典說，在地利用是很重要的環保精神，他在台東推廣自然農法，以不做病蟲害防治、多層次栽培種植咖啡等多樣性作物，在地產業就近利用，不破壞土地，也大量減少運輸造成的環保問題。
張弘典說，五月講座已告一段落，接下來將開設綠建築、餐飲及spa三大工坊，引進師資，邀各行各業具體學習如何將職場與土地結合。