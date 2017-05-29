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〈南部〉布袋蓮阻塞溢流 東港稻作「泡湯」

2017-05-29

農民憂稻穀發芽報銷

〔記者陳彥廷／屏東報導〕連日來雨勢不斷，屏東縣東港鎮的排水系統又遇上布袋蓮攪局，溢流灌入，不少收割中不少的一期稻作因雨倒伏，浸泡在水中，農民擔憂發芽心血白費，地方民代、里長及農民昨天到場現勘，縣議員何輝能要求縣政府儘速清除布袋蓮，避免危害擴大。

布袋蓮是東港溪附近流域大患，因上游畜牧場的「肥水」，讓布袋蓮蔓延如「綠癌」，下游飽受布袋蓮阻礙排水之苦，縣議員何輝能、興農里長陳金滿、興東里長陳銘修及鎮代洪志明、林清發等都到場會勘後，頻頻搖頭。

興東里長陳銘修說，當地上百公頃農田仰賴東港第一大排灌溉，上週暴雨驟至，層層堆疊的布袋蓮宛如城牆般厚，雨水無法渲洩，將排水擋住，往兩邊漫向農田。

「稻子發芽沒人會收！」務農五十年的東港鎮代林清發說，正值一期稻作收割期，目前濕穀一台斤約十元，天氣預報下週仍會下雨，恐怕再傳出倒伏災情，布袋蓮未清除，將造成上游稻田持續遭受淹水影響，農民憂慮稻作泡水發芽，血本無歸。

縣府昨派員施工清除

林清發、何輝能等人說，清除布袋蓮不應等到迅期才動工，應全年保持大排乾淨順暢，確保排水功能。縣府水利處表示，昨天下午已派員施工，全年清除恐有預算上的困難，但會研商出一套妥善的清除方式。

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  • 東港第一大排內的布袋蓮層層堆積。（記者陳彥廷攝）

    東港第一大排內的布袋蓮層層堆積。（記者陳彥廷攝）

  • 上週陰雨就有部分稻田的稻子倒伏。（資料照，記者陳彥廷攝）

    上週陰雨就有部分稻田的稻子倒伏。（資料照，記者陳彥廷攝）

  • 昨縣府馬上派人清除。（記者陳彥廷攝）

    昨縣府馬上派人清除。（記者陳彥廷攝）

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