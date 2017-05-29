〈台北都會〉社子島驚魂 飆仔打人、開槍擊車窗

2017-05-29

警方：積極查緝、釐清

〔記者郭安家、鄭景議／台北報導〕社子島民眾張先生向本報投訴，上週一有飆車族出沒社子島，持汽笛示威擾民，還與王姓民眾發生行車糾紛，毆打王男。上週二至週四又變本加厲，不但鎖定王男出沒的工廠丟雞蛋，還將社子大橋當作靶場，持空氣槍擊破停放於社子島的車輛窗戶。對此，警方昨天說，將通知民眾說明、釐清案情，積極查緝。

張先生說，上週一晚間，十多輛騎改裝機車的飆車族至社子島鳴笛、擾民，並於社子大橋與王姓民眾發生行車糾紛。王男回憶，當時飆車族逆向要超他的車，狂按喇叭，他搖下車窗告誡對方「卡小聲」，未料，飆仔竟攔車打他，他心生恐懼，丟下車躲進社子島的工廠。

張先生說，飆車族隔天再度出現，持空氣槍在社子大橋上狙擊王男躲入的工廠；週三又來丟雞蛋，週四再於社子大橋上開「槍」擊破車窗；飆車族週五將機車臨停橋上，往工廠方向走，被巡邏員警驅離，但警方未查驗這群人的身分。

警方解釋，上週三接獲報案後，警方調閱監視器畫面，並請王男至派出所指認，但王男未到；至於張男所指的丟雞蛋或射擊空氣槍一事，張也未向警方報案。警方將持續通知王、張到案說明，釐清案情。員警也到場攔查，未見飆車族，但周邊已編排守望勤務。

王先生說，他曾與警方至附近宮廟查看監視器畫面，但未拍到車牌，令他擔心事情石沉大海，不知道要告誰？張先生則不滿地說，難道社子大橋沒有監視器，警方就沒轍？