〈台北都會〉台北》自行車違停 明年起收拖吊、保管費

2017-05-29

拖吊100元 保管半天25元

〔記者陳紜甄／台北報導〕騎乘單車風潮盛行，台北市交通局在全市十二處公告禁停區域與機車退出人行道，全面拖吊違停自行車，並向車主收取一百元拖吊費與每半天廿五元的保管費。交通局說，「台北市處理妨礙交通車輛自治條例」將於六月公告宣導，明年一月一日起實施。屆時自行車拖吊後，民眾逾五個月未領車，車輛將轉移給環保局拍賣。

交通局說，十二處禁停區域與機退人行道兩個區域，都會設置告示牌，提醒切勿違停。十二處禁停區域主要在捷運站周邊，而機車格、自行車格與巷弄沒有劃禁停標誌的地方，都可合法停車。至於民眾在上述兩處拖吊範圍外違停，則以開立勸導單為主，暫不執行拖吊；交通局未來會視情形，逐步擴大取締範圍至全北市。

由於自行車屬無牌管理，交通局說，自行車遭拖吊後，領車人需出示個人證件，並填寫基本資料，如果自行車有上鎖，也會請領車人提供鑰匙領車，確認車主身分。交通局也提醒，民眾勿心存僥倖，將自行車鎖在水溝蓋或是標誌桿，一旦發現違停事實，執法單位有權利剪鎖。

根據統計，北市自行車停車格位總計有三萬六千多格，其中以大安區有八八二三格最多；北投區則僅有八五六格，全市最少。徐姓民眾說，自行車停車位不足，違停現象嚴重。有退休員警認為，應先應解決停車位不足的問題，不然違停亂象，「一直叫警察抓，也抓不完！」

中華民國機車黨主席董建一則指出，「台北市處理妨礙交通車輛自治條例」上路後，會造成自行車停放在機車格，產生排擠效應。他說，機車族會把停放在機車格的自行車，移至它地停放；由於自行車無納牌管理，一旦違停，也難以釐清違停責任歸屬。

交通局表示，鑑於台北市最近冒出共享單車oBike，決定啟動這項自治條例；明年起，民眾違停自行車，除了遭拖吊，還要支付一百元拖吊費與每半天廿五元保管費。