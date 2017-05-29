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〈台北都會〉台北端午嘉年華》今玩創意包粽 明尬高空立蛋

2017-05-29

〔記者張議晨／台北報導〕「水岸台北二○一七端午嘉年華」昨天上午在大佳河濱公園登場，二二七支龍舟隊、一連三天齊聚大直橋下水道競賽。除了各路好手參賽，民進黨及時代力量也分別組隊參戰，兩黨都順利晉級第二輪。不過，「大綠、小綠」報名組別不同，無緣同場競渡，讓賽事少了點話題性。

9米高落地 看誰不破蛋

另一方面，端午嘉年華今進入第二天賽程，下午二點卅分將於主舞台區舉辦「創意包粽大集合」，由廚藝教師指導民眾包粽；明天端午節當天上午十點，則舉辦「高空立蛋」，參賽者需發揮創意，讓雞蛋從九公尺高空落地卻不破蛋，而應景的午時立蛋則緊接登場，邀請民眾一起來立蛋求好運。

台北國際龍舟錦標賽今年總獎金三百萬元，吸引了二二七隊報名，參賽人數超過五千七百人。為了參與龍舟賽，民進黨還密集訓練三個月，被問及有沒有摔進水中？市議員王閔生受訪時笑說，「沒有！」但虎口、手部很多地方都長繭、破皮，加上體力上的操練，「整船隊伍痠痛貼布至少貼了二百片」。

至於會不會把時代力量當作目標？王閔生說，民進黨是報名大型龍舟混合組，時力則是大型公開男子組，組別不同，當然不會遇到。

對比民進黨首次參賽就順利晉級，時力去年預賽即遭淘汰，今年捲土重來，成績比去年進步，成功雪恥。黨主席黃國昌賽後笑稱，「對比去年整整進步卅四秒，超越了去年的自己！」

龍舟千歲團 分組第3名

此外，長年推廣龍舟傳統的三腳渡文化協會，今年由龍舟造船藝師劉清正率領平均年齡超過六十歲的「千歲」隊伍參與表演賽，可惜以些微差距落後年輕隊伍，名列該組第三。

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  • 明天登場的「高空立蛋」，邀請大小朋友發揮創意，讓雞蛋從九公尺高空落地卻不破蛋。（資料照，記者簡榮豐攝）

    明天登場的「高空立蛋」，邀請大小朋友發揮創意，讓雞蛋從九公尺高空落地卻不破蛋。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 時代力量今年再次組隊參加台北國際龍舟賽，以些微差距率先奪旗，晉級第二輪賽事。（記者張議晨攝）

    時代力量今年再次組隊參加台北國際龍舟賽，以些微差距率先奪旗，晉級第二輪賽事。（記者張議晨攝）

  • 長年推廣龍舟文化的三腳渡文化協會，今年再組「千歲團」參與表演賽。（記者張議晨攝）

    長年推廣龍舟文化的三腳渡文化協會，今年再組「千歲團」參與表演賽。（記者張議晨攝）

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