〈台北都會〉台北》彰銀舊北門分行 未開文資會跑都更

2017-05-29

挨批「程序倒著走」

〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕具有文史價值的公有財產「彰化銀行北門分行舊址」驚傳都更，雖然台北市文化局十五年前早已「列冊追蹤」，但尚未進入文資大會審議，就已走都更程序。文史工作者質疑「程序倒著走」，擔憂未來公有歷史建物也會遭遇同樣命運。文化局副局長田瑋則說，按程序，都更處應事先通知文化局；都更處卻回應說，文化局沒有表明舊址有「列冊追蹤」。

已列冊追蹤15年

文化局二○○二年即「列冊追蹤」彰銀北門分行。都更處說，本案的事業計畫在二○一四年核定，目前正在進行權利變換計畫。田瑋回應，彰銀北門分行舊址屬公有建築物，按照規定，進入都更程序前，都更處應事先詢問文化局，是否本案已列冊。

市府內互踢皮球

都更處說，一般來說，實施者並不會隱瞞更新範圍內有列冊文資，「因為一開始不面對，後面要處理很複雜。」而且依據本案二○一一年的都更幹事會記錄，當時文化局在會中表示該處沒有列冊。對此，田瑋說明，當年一月的幹事會議，文化局表明，這是列冊建物；同年十二月，文化局卻改口說沒有列冊，因當時不是他主政，不清楚為何會發生程序疏失。

新文資法有缺漏

不過，田瑋也說，法令也有其缺漏。根據新版「文資法」，已列冊追蹤的公有五十年以上歷史建物，還是「永遠的列冊追蹤」，並無規定是否要送文資大會審議。由於現有法條存在「空窗期」，追蹤中的公有歷史建物，可能在未經告知文化局，卻已進入都更程序；他指出，「這部分的建物最危險」。文化局正在清查已列冊一千多件的公有歷史建物，避免未來發生彰銀北門分行的案例。

彰化銀行於明治卅八年（一九○五年）設立，是台灣第一間由本島人自行籌資成立的銀行，總行設於彰化，隨後在台北、台南等地建立辦事處。一九四八年，台北辦事處舉行落成典禮，日後並更名為北門分行；二○一二年，分行遷至鄰近路段，原北門分行廳舍閒置至今。