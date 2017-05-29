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〈台北都會〉坪林五代製茶 陳宥達奪包種特等獎

2017-05-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦「新北好茶春季文山包種茶比賽」結果出爐，坪林區五代製茶傳人陳宥達擊敗平溪、石碇、新店、三峽、深坑等地好手，從一千三百一十五件參賽茶葉中脫穎而出，勇奪特等獎頭銜，並囊括頭等二、頭等四、頭等八等多個獎項，成為今年最大贏家。

家族19件參賽 囊括10獎項

四十二歲的陳宥達，家中「茶學」淵博，是茶賽的常勝軍，父親陳源德曾於一百年拿下冬茶特等獎，他在一○四年獲得全國製茶技術競賽條型包種組冠軍。這次家族共有十九件茶葉參賽，除個人摘下特等獎外，其他茶葉另獲得頭等二、頭等四、頭等八、三個貳等獎及三個參等獎。

4月天晴夜涼 春茶花香濃

陳宥達說，父親傳授製茶秘訣有三項要點，包括用心、精進茶園管理及天公要作美，「剛好這三項要件都滿足了」，四月底那批茶適逢白天晴朗、入夜溫差大，茶花散發的香氣特別濃郁，對於獲特等獎感到幸運。

農業局長李玟表示，今年春季受低溫影響，各產區茶芽萌發時間較往年晚一至兩週，但好茶值得等待，賽後獲得評審一致好評，紛紛讚賞今年春茶花香濃郁。

坪林區農會總幹事林文恭表示，經過長時間自然孕育，遲來的茶香更甘醇，一千三百一十五件春茶參賽作品中，有三百八十九件淘汰，淘汰率約二十九．五％，較往年為低，顯示品質優良。

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  • 陳宥達（左）勇奪今年「新北好茶春季文山包種茶比賽」特等獎頭銜。（農業局提供）

    陳宥達（左）勇奪今年「新北好茶春季文山包種茶比賽」特等獎頭銜。（農業局提供）

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