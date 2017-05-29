〈台北都會〉淨港迎端午 5漁港清出5噸垃圾

2017-05-29

〔記者俞肇福／新北報導〕過個有意義的端午假期，新北市淡水、金山、萬里、貢寮及瑞芳五區區漁會，首度聯合號召漁民舉辦淨港活動，昨天在深澳漁港登場，用行動讓漁港港區變得乾淨美麗。

漁民水上撈 志工潛水清理

新北市轄內共有卅處漁港，分別由淡水、金山、萬里、貢寮及瑞芳五區漁會管轄，五區漁會舉辦「五區五淨港」活動，從本月廿二日起，陸續在淡水第二、磺港、萬里、澳仔漁港舉辦，昨天最終場在深澳漁港登場，一百七十多人參與，水下活動由潛水志工擔綱，水上由漁船上的漁民負責，深澳地區民眾則是負責漁港環境清理，四、五十位潛水志工沿著漁港外堤防下水，清理沿岸水面下的廢棄魚網與垃圾；此外，三艘漁船船長帶著漁工，以手撈網具在深澳漁港內打撈水面漂浮的垃圾，漁港岸上的環境，則由深澳地區民眾共襄盛舉。統計五漁港總共清出四九一三．七公斤海洋廢棄物，以塑膠袋、寶特瓶及魚網居多。

新北市副市長葉惠青、市議員林裔綺、農業局長李玟與區漁會理事長或總幹事參與淨港活動；瑞芳區漁會總幹事黃志明說，深澳漁港內有近四十艘休閒漁船，每艘船可載四十到六十名釣客，一個人一個寶特瓶，一天下來，上千個寶特瓶，寶特瓶或隨手垃圾掉入港區，就會造成漁港污染，藉由淨港活動，讓民眾、釣客了解正視。

塑膠袋、寶特瓶、魚網最多

葉惠青表示，希望民眾能發揮公德心，不要將垃圾留在漁港，否則除了影響景觀衛生外，萬一垃圾掉進海裡，更會讓魚類、海龜誤食，破壞海洋食物鏈，造成生態浩劫。市府在漁港推動「海洋艦隊及藍海資收站」，鼓勵漁民將海中垃圾帶回漁港做資源分類，兌換成實用的民生用品。

黃志明說，市府及瑞芳區漁會已加強清潔人力與清運強度，並設置垃圾處理站；還在深澳漁港碼頭沿線設置「環保隨手撈」，放置手撈網具及垃圾集中桶。