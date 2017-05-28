〈南部〉260年陳世興古宅 啟動修復

市定古蹟 閩式傳統合院
〔記者蔡文居／台南報導〕已有兩百六十多年歷史的陳世興古宅，為府城年代悠久的閩式傳統合院，堪稱台灣建築史的活教材，先前一度傳出要出售給建商，引起文化界關切並發起搶救，在文化局、陳氏家族及各界奔走下，於一○四年公告為市定古蹟，並由文資處進行調查研究，目前已告一段落，即將啟動修復工作。
文化部補助修復設計經費
文化局表示，「陳世興宅」的調查研究與修復再利用計畫，去年開始執行至今已接近完成。文資處向中央爭取修復設計經費，在陳氏家族的配合下，已順利獲得文化部同意補助，將可無縫接軌順利展開修復設計工作，為陳世興宅的修復活化邁進一大步。
文資處表示，經調查發現，陳世興古宅至少有兩百六十多年歷史，古宅鄰近赤崁樓、祀典武廟、大天后宮等古蹟區，屬府城文化核心地帶。在建築價值上，「陳世興宅」創建年代推估可追溯至公元一七五○年（清乾隆十五年），正廳高度達六米四，山牆上鐵剪刀形式豐富、屋頂構造及門窗等，皆見證其悠久歷史。
陳世興 是墾號非人名字號
文資處表示，「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號號（向官府申請開墾荒地的團體），於清乾隆卅一年（一七七六年）前成立，投資海埔地的開墾。因為拓墾的成功，使陳氏族人成為府城仕紳之家。整體來說，陳氏族人在台的拓墾發展，可視為十七世紀以來，台灣家族、社會與開發活動的典型案例。這次調查研究的豐碩成果，不僅可做為陳世興宅後續修復再利用的依據，也幫助建立陳氏家族的完整系譜。
文化局長葉澤山表示，修復計畫已獲文化部同意補助，依規定由所有權人自籌一成，文化部文資局與市府合資補助九成；將先進行修復設計，再據以編列預算，預計以一年的時間進行設計，明年即可發包修復。