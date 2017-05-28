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〈南部〉少年「歌仔」比賽 總獎金50萬

2017-05-28

高市文化局結合教育局，首度舉辦「鮮聲奪人－2017高雄市歌仔吟唱競賽活動」，下月1日起受理報名，總獎金達50萬元，歡迎愛唱歌的青少年一起來高雄比賽，賺零用錢。

為鼓勵大小朋友透過學習歌仔戲，進而親近台語、說講台語，不僅報名完全免費，更祭出高額獎金吸引全國好手參賽，凡入圍並出席決賽者，即可獲得獎金3000元；決賽第一名獎金青年組5萬元、童生組及少年組3萬元，總獎金達50萬元。（記者黃佳琳）

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