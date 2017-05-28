〈南部〉禁捕區炫抱魚照 潛水夫被送辦

2017-05-28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕商港禁止捕撈，一名朱姓潛水夫卻在高市南星計畫區抱著一尾一．五公尺的龍膽石斑錄影合照，該段影片PO網炫耀卻引來爭議，高雄港務警察總隊接獲檢舉，將他約談到案，但他表示是在大鵬灣海釣上岸，為了炫耀而在南星拍照，警方訊後依違反商港法函送法辦。

網路前天流傳四十一歲朱男一段影片，他側身抱著一尾約一．五公尺的龍膽石斑，情緒高亢地要一旁友人錄影拍照，口中不斷用台語喊：「再一次！」似乎意猶未盡，但被抱的龍膽石斑已經奄奄一息。

有人將影片PO上「爆怨公社」，眼尖網友認出攝影地點就在南星計畫區內，質疑這是非法捕魚行為。高雄港警總隊六櫃中隊也接獲檢舉，昨天約談朱男到案，發現他是南星計畫區下包商僱用的潛水人員，專事水下工程。

朱男合法持有魚槍，他應訊時表示，該尾龍膽石斑是在屏東大鵬灣海釣上岸，為了向友人炫耀，才拿到南星計畫錄影拍照，他從未在南星從事捕撈作業。

警方對他的說詞存疑，但暫時無法查證龍膽石斑來源，偵訊後先依違反商港法送辦，港務局可依法裁處六百至三千元罰款。

許姓龍膽石斑養殖業者表示，他曾以不浸水方式，將龍膽石斑從高雄運到台北，全程約五小時，龍膽石斑依然存活下來，可見其生命力強韌；而野生龍膽石斑要長到一．五公尺長，大約要七年以上時間。