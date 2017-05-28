〈南部〉高雄輕軌「模擬考」過關 六月一日初勘

2017-05-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C8至C12站系統整合測試廿六日結束，確定六月一日進行初勘，通過後再申報履勘。捷運局形容系統整合測試像模擬考，初、履勘如同段考，這也是輕軌第三次段考，有信心過關。

昨天是端午連假首日，捷運局與包商並沒休息，把握時間進行故障排除演練，假想列車在愛河橋體上停擺，工程救險車立刻出動前往支援，將列車引導回最近車站。

演習地點緊鄰駁二大義倉庫群，吸引不少遊客、民眾觀看，還有人好奇探詢「難道輕軌顧路（台語）」？保全連忙解釋︰「在演練啦！不用緊張。」還有觀光客以為停在C12的輕軌可以搭乘，經說明才得知還沒開放。

高雄輕軌為環狀路線，分兩階段施工，一階共十四站，全長八．七公里，前四站於前年十月試營運，五至八站去年七月加入，目前試營運長度達四．六公里；二階去年九月由中鋼得標，全長十三．四公里，預計四年後完工。

五月初，輕軌列車即頻頻通過愛河的橋體軌道，於尚未開放的C8至C12站間穿梭，吸引不少目光；五月下旬，捷運局啟動系統整合測試，連續數日測試，於廿六日完成，也確認六月一日將展開C8至C12站初勘。

捷運局表示，前兩段輕軌試營運前，也是依照程序，先進行系統整合測試、再申報初勘（高市交通局主導）與履勘（交通部主導）；根據前兩回經驗，若一切順利，整個作業大概需三週時間，之後才能安排試營運時間。

這是輕軌第三次初、履勘，也被稱為是輕軌第三次段考，捷運局有信心過關，目標要在七月電競大賽前，讓輕軌過愛河、到駁二，迎接暑假與十月的生態交通全球盛典。