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〈南部〉地勇移除爐渣 屏縣府重申不會展延

2017-05-28

未在3個月內清除 將連續開罰

〔記者李立法／屏東報導〕端午節連假首日，屏東縣環保局長魯台營與縣議員許展維等人前往地勇爐渣堆置場，了解移除進度，並採集場區土壤及爐渣化驗，由於縣府訂出的三個月移除期限，與業者自行評估須耗時十個月，落差甚大，引起地方疑慮，魯台營強調，未在期限內清除，將依法開罰。

地勇公司在萬丹鄉廣安村租地堆置十五萬噸爐渣超過四年之久，引發居民對空氣、土壤及地下水污染疑慮，反彈聲浪高漲，屏東縣政府日前邀集地方代表及地勇公司召開移除爐渣會議，地勇表示願意移除，但需十個月時間，環保局認為當初爐渣進場僅花一個多月，於是多給地勇一倍時間，若三個月內未移除完畢，得依環保及區域計畫法相關規定連續開罰。

地勇公司二十三日起進行清運，不少萬丹鄉民關心移除進度及爐渣去向，擔心二次污染，魯台營昨率領稽查人員會同縣議員許展維、廣安村長王俊文、萬丹鄉代林仲勝等人到場檢查，業者強調假日照常清運，分別運往高雄市大寮區及小港區堆置。

許展維等人認為廣安地區經過爐渣風波後，縣府務必定期檢測當地土壤及水質，確保居民用水安全。

魯台營表示，環保局派員跟車，確認爐渣被運往高雄市堆置，目前廣安地區的土壤及地下水並未受到爐渣污染，該局將持續監控，若有污染情事，將依法向地勇開罰或求償。

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  • 屏東縣環保局採集場區土壤及爐渣化驗。（記者李立法攝）

    屏東縣環保局採集場區土壤及爐渣化驗。（記者李立法攝）

  • 端午節連假首日，屏東縣環保局長魯台營與縣議員許展維等人到地勇爐渣堆置場，了解移除進度。（記者李立法攝）

    端午節連假首日，屏東縣環保局長魯台營與縣議員許展維等人到地勇爐渣堆置場，了解移除進度。（記者李立法攝）

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