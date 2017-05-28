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〈台北都會〉南港三期重劃成果展 開幕遇雨超冷清

2017-05-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展」即起至五月卅日，在南港瓶蓋工廠展出，藉由動態VR探索及靜態展覽，重現重劃歷程，昨開幕活動，僅北市議員李建昌、吳世正兩人出席，南港區里長更是來不到一半，場面冷清，市長柯文哲倒是不介意，自嘲「這種下雨天還有人要來，不錯了」。

市長自嘲︰還有人要來 不錯了

南港瓶蓋工廠位於南港區第三期市地重劃區範圍內，依原訂計畫本要全區拆除，經歷文資團體陳情抗議、八次文資審議後，保留八棟歷史建築，更以立面挪移技術，擴大保留非歷史建築的A1棟與G棟立面，未來規劃成為「自造者工廠」。

文資團體是恐怖份子？ 柯︰難處理

會後受訪談到當時面對文資團體一事，柯說，為了南瓶案，後來索性把文資審議委員會公開透明，他認為不要怕有衝突，即使做不到百分之百，但就是儘量做，讓對方知道極限在哪，問題就解決了。至於是否仍覺得文資團體是所謂文化恐怖份子？柯坦言「有時候還滿難處理的，不過就是要面對嘛」！

「南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展」靜態展出包含東區門戶計畫、南港瓶蓋工廠的歷史等，並展示日治時期地籍手抄謄本及老瓶蓋。此外，民眾也可透過以廠區現況製成VR探索活動，「走訪」廠區各個角落。

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  • 台北市長柯文哲27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0完工交接典禮，並參觀成果展。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0完工交接典禮，並參觀成果展。（記者簡榮豐攝）

  • 「南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展」即起至五月卅日，在南港瓶蓋工廠展出。（記者簡榮豐攝）

    「南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展」即起至五月卅日，在南港瓶蓋工廠展出。（記者簡榮豐攝）

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