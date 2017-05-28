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〈台北都會〉引入「海綿城市」概念 玉東公園啟用

2017-05-28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府透過市地重劃，從民間無償取得位於市民大道七段與東新路口的近一公頃用地，用來打造引入「海綿城市」概念的南港六十七號公園、玉東公園，昨正式揭牌啟用。副市長林欽榮預告，玉東公園啟用將作為北市推動「東區門戶計畫」的里程碑，八月舉辦台北世界大學運動會結束後，北市府資源將傾注在推動東區門戶計畫。

林欽榮表示，過去南港地區因工廠林立、鐵路縱橫，被稱為黑鄉南港，隨著產業結構改變，多數大型工廠逐漸外移，地方的發展也必須進入轉型，因此，市府以市地重劃方式無償取得公園及道路用地，進行整體開發，改善周邊環境，玉東公園就是土地重劃的成果。

公園處南港所主任張秀珠指出，玉東公園最大的特色就是引入「海綿城市」概念，公園內所有的鋪面材料都是透水磚，讓雨水能自然滲入地底，而且公園中央的雨水花園，降下大雨時，雨水會先儲存在花園內，再緩慢滲入地底，補充含氧的地下水源，降低都市溫度，減少台北盆地的熱島效應。

公園處長黃立遠說，玉東公園植栽採複層式設計，可提供多樣的生物棲息空間，新植近二百株喬木，並種植茄苳等兼具誘鳥功能的原生樹種，目前在櫻花步道、櫸木小徑、雨水生態花園都能觀察到有鳥類、昆蟲或蛙類停留。

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  • 玉東公園引入「海綿城市」的概念，設有透水鋪面、草溝及雨水花園，可幫助雨水滲入地表。（記者黃建豪攝）

    玉東公園引入「海綿城市」的概念，設有透水鋪面、草溝及雨水花園，可幫助雨水滲入地表。（記者黃建豪攝）

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