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〈台北都會〉光害陳情案 廣告招牌最大宗

2017-05-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕光害成為新興公害！北市環保局昨公布最新資料，二○○四年至今年四月為止，高達近千件光害陳情案，以廣告招牌及霓虹燈廣告最大宗、超過六成。環保局說，由於國內未訂定光害管制法令，已研擬「台北市光害管制自治條例（草案）」，最重可開罰十萬元，正在議會審查，實施期程未定。

為吸引消費者目光，廣告物光源趨向越來越亮。環保局統計十三年來，接獲九四七件光害陳情案，當中廣告招牌及霓虹燈廣告約占六十一％、探照燈及投射燈約廿七％、建築物反射光約五％、其他類約七％。

環保局科長顏伶珍說，據各項研究，夜間入睡後，人的大腦會分泌褪黑激素幫助入睡，調節人體機能、延緩老化及預防疾病等，夜間燈光會嚴重抑制大腦製造褪黑激素，褪黑激素不足導致身體病變。過強的光線也可能導致頭痛、疲勞、視力減退及焦慮的現象。

北市高樓林立，商業活動密集，屢有民眾抱怨光害，位在敦化北路與南京東路的小巨蛋LED電視牆，就曾遭抱怨。環保局指出，光害是城市的文明病，訂定自治條例是希望透過管制立法，降低光害影響。

該自治條例草案主要管制光源輝度、照度及閃爍，針對招牌廣告、路燈照明、公車站牌、候車亭廣告等光源都會管制，建築物玻璃在白天經太陽光照射產生反射光，也納入管制。被投訴的光源設施或相關場所設置人、所有人，初犯勸導限期改善，第二次處以三萬到十萬元罰鍰。

顏伶珍說，在自治條例尚未完成立法前，呼籲業者自主管理，例如晚間降低輝度、晚間不採閃爍等，播放動態廣告時以靜態畫面呈現等方式。民眾黃小姐說，招牌有的太亮，開車影響行車視線，贊成立法管制。

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光害陳情案 廣告招牌最大宗

光害成為新興公害！北市環保局昨公布最新資料，二○○四年至今年四月為止，高達近千件光害陳情案，以廣告招牌及霓虹燈廣告最大宗、超過六成。環保局說，由於國內未訂定光害管制法令，已研擬「台北市光害管制自治條例…

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