| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉花生香菇變貴 粽子漲近一成

2017-05-28

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕端午節連假展開，台北市各名粽店面昨門庭若市，南門市場南園甚至出現長達一小時不散的排隊人潮。但台北市主計處調查發現，今年端午節連假前三天物價，常見的豬肉、糯米、乾香菇、蝦米、粽葉與花生等十大品項漲多跌少，其中六項上漲、四項下跌，市售肉粽漲幅平均達九．二％，甜粽也漲約八．八％。

主計處調查 10項物料漲6項

主計處在連假開始前三天的五月二十四日啟動調查，結果發現與去年同期比較，以花生價格上揚約十五％最多，其餘如肉粽、甜粽、乾香菇、豬肉及粽葉分別上漲九．二％、八．八％、二．六％、二．一％及二．一％，蝦米則因供應量較去年平穩，價格下跌七．六％，另鹹鴨蛋、糯米及栗子分別下跌約四．二％、三．三％及○．五％。

記者走訪北市知名店家與市場，十八王公劉家粽微漲，以招牌粽一組四顆、二三○元為例，比往年貴二、三十元。十八王公劉家粽表示，粽子漲兩元至五元之間，買愈多每顆售價愈便宜、漲愈小，主顧大都能接受，「因為至少他們沒有菜市場漲得兇。」

大排長龍 南門市場店家凍漲

南門市場喊冤，稱今年並沒有漲價。南門市場自治會長王銓國說，今年豬肉、花生等原物料都上漲，但怕嚇跑老客戶，業者大多自行吸收成本，價格與去年維持相同。 以昨天下午店面大排長龍的南園為例，南、北部粽單顆價格都是五十五元，與去年相同；立家粽的鹼粽維持單顆三十元、新品項紅藜鮮肉粽單顆六十五元，與栗子鮮肉粽價格一樣；億長御坊的湖州粽也是單顆五十元。

北市市場處說，因應端午節到來，針對粽子價格已會同消保官查訪四家傳統批發市場，包括水源、成功、安東、南門市場共十家業者價格，波動相較去年不大，市場整體而言穩定，沒查到哄抬物價情況。

廣告
  • 台北市主計處調查發現，今年端午連假前三天物價，相較去年漲多跌少。 （記者黃建豪攝）

    台北市主計處調查發現，今年端午連假前三天物價，相較去年漲多跌少。 （記者黃建豪攝）

  • 南門市場名店南園，昨出現久久不散的買粽人潮。（記者黃建豪攝）

    南門市場名店南園，昨出現久久不散的買粽人潮。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
3年僅1案完工 新北簡易都更被疑成效差

新北市屋齡超過三十年的老舊房屋約六十二萬餘棟，為加速都市更新，市府推出簡易都更，基地面積達五百平方公尺，所有權人一○○％同意，符合相關條件，最高可獲二十％容積獎勵，政策上路三年多，僅汐止一案完工，遭質…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：〈台北都會〉花生香菇變貴 粽子漲近一成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.