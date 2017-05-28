〈台北都會〉花生香菇變貴 粽子漲近一成

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕端午節連假展開，台北市各名粽店面昨門庭若市，南門市場南園甚至出現長達一小時不散的排隊人潮。但台北市主計處調查發現，今年端午節連假前三天物價，常見的豬肉、糯米、乾香菇、蝦米、粽葉與花生等十大品項漲多跌少，其中六項上漲、四項下跌，市售肉粽漲幅平均達九．二％，甜粽也漲約八．八％。
主計處調查 10項物料漲6項
主計處在連假開始前三天的五月二十四日啟動調查，結果發現與去年同期比較，以花生價格上揚約十五％最多，其餘如肉粽、甜粽、乾香菇、豬肉及粽葉分別上漲九．二％、八．八％、二．六％、二．一％及二．一％，蝦米則因供應量較去年平穩，價格下跌七．六％，另鹹鴨蛋、糯米及栗子分別下跌約四．二％、三．三％及○．五％。
記者走訪北市知名店家與市場，十八王公劉家粽微漲，以招牌粽一組四顆、二三○元為例，比往年貴二、三十元。十八王公劉家粽表示，粽子漲兩元至五元之間，買愈多每顆售價愈便宜、漲愈小，主顧大都能接受，「因為至少他們沒有菜市場漲得兇。」
大排長龍 南門市場店家凍漲
南門市場喊冤，稱今年並沒有漲價。南門市場自治會長王銓國說，今年豬肉、花生等原物料都上漲，但怕嚇跑老客戶，業者大多自行吸收成本，價格與去年維持相同。 以昨天下午店面大排長龍的南園為例，南、北部粽單顆價格都是五十五元，與去年相同；立家粽的鹼粽維持單顆三十元、新品項紅藜鮮肉粽單顆六十五元，與栗子鮮肉粽價格一樣；億長御坊的湖州粽也是單顆五十元。
北市市場處說，因應端午節到來，針對粽子價格已會同消保官查訪四家傳統批發市場，包括水源、成功、安東、南門市場共十家業者價格，波動相較去年不大，市場整體而言穩定，沒查到哄抬物價情況。