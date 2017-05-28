〈台北都會〉3年僅1案完工 新北簡易都更被疑成效差

2017-05-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市屋齡超過三十年的老舊房屋約六十二萬餘棟，為加速都市更新，市府推出簡易都更，基地面積達五百平方公尺，所有權人一○○％同意，符合相關條件，最高可獲二十％容積獎勵，政策上路三年多，僅汐止一案完工，遭質疑成效不彰；都更處解釋，簡易都更提供改善居住環境另一種選項，並非取代都更條例。

據統計，簡易都更申請案共廿件，其中八案取得建照，包含汐止一案完工，其餘審核中，另十六案追蹤，年底前預計板橋一案完工。

都更處長張溫德分析，簡易都更要求基地退縮留設寬度八公尺，造成一樓店面縮減，建築設計受限，巷弄內房屋成案機率不高；近年大環境景氣不佳，影響建商申請意願，有鑑於此，去年修正把獎勵額度細分為十％、十五％及二十％，可依基地條件擇一適用；另原規定領取簡易都更證明後，六個月內須申請建照，去年底將期限鬆綁至一年，必要時得延長一年。

市議會民進黨團總召林秀惠質疑，本屆市長選舉前行政院長游錫堃提出公辦都更政見，遭朱立倫抨擊，結果朱擔任市長六年半，才完成第一件簡易都更，以這種速度推動，全市老屋更新不知等到民國幾年完工。

張溫德表示，簡易都更不循都市更新條例冗長程序，把產權單純、易整合的案子分流，開闢捷徑，汐止一案申請到完工約三年，對於改善居住環境，市府提供多元工具，民眾可以依需求選擇最有利方式重建。