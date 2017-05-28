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〈台北都會〉4縣市護古道 淡蘭義工隊成軍

2017-05-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕橫跨北北基宜四縣市的淡蘭古道，是逾二百年歷史的先人拓墾遷移路徑，台灣千里步道協會和北台灣廿四個登山社群、大專院校等團體，共同成立「淡蘭義工隊」，昨天在基隆暖東峽谷舉行授旗典禮，宣示公私協力，一同維護淡蘭百年山徑風華。

北北基宜首長授旗

台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、新北市副市長葉惠青和宜蘭縣政府秘書長賴錫祿出席授旗典禮。千里步道執行長周聖心表示，「淡蘭義工隊」希望邀請更多關心古道文化資產的社會大眾，一起守護淡蘭百年山徑，迎接台灣步道日，義工隊將各擇一段淡蘭百年山徑，進行淨山、除草、巡檢等活動。

柯Ｐ︰奉公精神值得倡導

柯文哲說，早年土地公生日，淡蘭古道沿線家家戶戶都要派出一名人丁協助修繕道路，是很值得在現代推廣的奉公精神，他當市長後發現，民間奉公精神很缺乏，「大家吃公家的、用公家的都很慷慨，用自己的就很摳。」淡蘭義工隊傳承早年的奉公精神，很值得倡導。

千里步道協會去年與北北基宜四縣市共同宣示守護淡蘭古道，葉惠青表示，淡蘭古道有七十％路段在新北市，正以「重現淡蘭百年山徑」計畫向中央爭取預算，打造跨縣市、公私合作的長距離低碳步道。

葉惠青說，今年底將完成步道系統定線，包括系統性的步道資源調查，透過文史資料蒐集及地方耆老、專家對談訪查，以及盤點周邊文史觀光資源等，像是沿途水梯田、砌石橋等歷史、生態及聚落生活特色，都可發展成深度小旅行體驗元素。

林右昌表示，基隆有二百多條步道，去年起展開系統性彙整，從中找出淡蘭古道、淡基古道兩條最完整且可串接起來的步道路徑，正進行整體細部規劃，保持古道的自然歷史與人文原貌。

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  • 台灣千里步道協會和北台灣二十四個團體，共同響應成立「淡蘭義工隊」。（記者林欣漢攝）

    台灣千里步道協會和北台灣二十四個團體，共同響應成立「淡蘭義工隊」。（記者林欣漢攝）

  • 淡蘭古道橫跨北北基宜四縣市，已有逾二百年歷史。（新北市觀光旅遊局提供）

    淡蘭古道橫跨北北基宜四縣市，已有逾二百年歷史。（新北市觀光旅遊局提供）

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