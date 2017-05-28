〈台北都會〉居民反彈 林口豬場沼氣發電暫緩

2017-05-28

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口區合法養豬場約卅戶，飼養兩萬多頭豬隻，原本擬在年底前設置畜牧廢水共同處理中心，發展沼氣發電，但居民反彈聲浪大，認為餵豬的廚餘、廢水已嚴重污染當地環境，現在又多了沼氣發電，須集中處理糞水，「味道只會更臭！」新北市養豬協會理事長李當期表示，為顧及居民觀感，沼氣發電計畫只好暫緩，尋求雙方共識。

養豬協會︰先尋求雙方共識

新北市農業局農牧經營管理科長張麗珍表示，林口地區的養豬場豬隻數占新北市的三分之一強，也是新北養豬場最集中的區域，由於中央畜產會近年推動畜牧業沼氣發電，畜牧糞尿轉化為綠能，原本新北市養豬協會已選定在瑞樹坑溪流域一帶設置大型的廢水共同處理中心，中央最高補助五千五百萬元，預估每年可發電二八○萬度，再賣給台電，足以供應九千多戶家庭一個月的用電量。

居民︰糞尿集中處理會更臭

不過，當地瑞平、嘉寶、太平里民都強烈反對，太平里長謝玉祥說，以前林口溪有魚、蝦，現在什麼都沒有，只有髒臭水，及養豬戶長期煮餿水飄出來的臭酸味和黑煙，製造污染，若再蓋一個廢水共同處理中心，運送糞尿沿途臭味四散，或集中處理讓環境更糟，「養豬業者獲利，但其他人幹嘛跟著受苦？」謝玉祥說，大家也不是要趕盡殺絕，只是要求養豬戶先做到改善環境，再談下一步該怎麼走。

李當期解釋，畜牧污水長期惹民怨，因此期待利用沼氣發電設備，將回收的糞尿轉化為再生能源，不但環保，還可以再生利用，但因為林口的養豬業規模小，各自設置不符成本，因而選擇集中處理。

李當期說，由於居民反彈聲浪大，現階段先暫擱設置沼氣發電；張麗珍表示，市府站在協助輔導的角色，後續將持續協調養豬業者與居民意見，也將會同環保局、水利局等相關單位改善環境。