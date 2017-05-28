| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉居民反彈 林口豬場沼氣發電暫緩

2017-05-28

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口區合法養豬場約卅戶，飼養兩萬多頭豬隻，原本擬在年底前設置畜牧廢水共同處理中心，發展沼氣發電，但居民反彈聲浪大，認為餵豬的廚餘、廢水已嚴重污染當地環境，現在又多了沼氣發電，須集中處理糞水，「味道只會更臭！」新北市養豬協會理事長李當期表示，為顧及居民觀感，沼氣發電計畫只好暫緩，尋求雙方共識。

養豬協會︰先尋求雙方共識

新北市農業局農牧經營管理科長張麗珍表示，林口地區的養豬場豬隻數占新北市的三分之一強，也是新北養豬場最集中的區域，由於中央畜產會近年推動畜牧業沼氣發電，畜牧糞尿轉化為綠能，原本新北市養豬協會已選定在瑞樹坑溪流域一帶設置大型的廢水共同處理中心，中央最高補助五千五百萬元，預估每年可發電二八○萬度，再賣給台電，足以供應九千多戶家庭一個月的用電量。

居民︰糞尿集中處理會更臭

不過，當地瑞平、嘉寶、太平里民都強烈反對，太平里長謝玉祥說，以前林口溪有魚、蝦，現在什麼都沒有，只有髒臭水，及養豬戶長期煮餿水飄出來的臭酸味和黑煙，製造污染，若再蓋一個廢水共同處理中心，運送糞尿沿途臭味四散，或集中處理讓環境更糟，「養豬業者獲利，但其他人幹嘛跟著受苦？」謝玉祥說，大家也不是要趕盡殺絕，只是要求養豬戶先做到改善環境，再談下一步該怎麼走。

李當期解釋，畜牧污水長期惹民怨，因此期待利用沼氣發電設備，將回收的糞尿轉化為再生能源，不但環保，還可以再生利用，但因為林口的養豬業規模小，各自設置不符成本，因而選擇集中處理。

李當期說，由於居民反彈聲浪大，現階段先暫擱設置沼氣發電；張麗珍表示，市府站在協助輔導的角色，後續將持續協調養豬業者與居民意見，也將會同環保局、水利局等相關單位改善環境。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
3年僅1案完工 新北簡易都更被疑成效差

新北市屋齡超過三十年的老舊房屋約六十二萬餘棟，為加速都市更新，市府推出簡易都更，基地面積達五百平方公尺，所有權人一○○％同意，符合相關條件，最高可獲二十％容積獎勵，政策上路三年多，僅汐止一案完工，遭質…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：〈台北都會〉居民反彈 林口豬場沼氣發電暫緩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.