〈北部〉古禮結業謝師 藝生「傳藝」駐園

2017-05-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心推動「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」，昨結合傳統工藝大師魯班暖壽宴典，讓計畫中六名從事傳統木雕、錫工藝及粧佛藝生，依照古禮結業謝師，傳藝也提供駐園空間，讓藝生們有發揮的平台，從事傳統木雕九年的藝生羅又睿說，在恩師的指導下除了學到技藝，就是敬業的工作精神，傳統藝術須終身學習，窮盡一生之功才能出師。

農曆五月初七（今年國曆六月一日）為魯班誕辰，傳統藝術中心昨將藝生駐園計畫結合魯班誕辰慶祝活動，邀請傳統木雕保存者施鎮洋、錫工藝保存者陳萬能及粧佛保存者施至輝，他們全為文化部登錄的重要傳統工藝保存者。

藝生們依照傳統習俗舉行謝師禮，儀式分為謝祖師禮、謝師禮、牽成禮，感謝藝師教導技藝，也代表謝師禮完成後，他們將以習得的技能投入傳統工藝領域，並肩負起傳承與推廣的任務。

昨日開始至十二月二十五日止，藝生將輪番於園區文昌街的駐園工作室展開創作，持續精進技藝，向民眾展示介紹其習藝的理念、師承脈絡及傳統工藝內涵，傳統藝術中心表示，在展示館一樓的傳統工藝示範推廣工坊，民眾可以近距離欣賞到藝生現場創作。

羅又睿表示，大二開始就跟著施鎮洋老師學習木雕，九年的學習經驗中，除了技藝，也學到了敬業的精神，他還有許多東西要學，已累積了二十件作品，未來要運用傳藝的空間，繼續精進技術，讓傳統技藝得以保存、發揚。