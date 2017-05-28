〈北部〉全國韻律體操賽 83團隊拚輸贏

2017-05-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與中華民國體操協會共同主辦的一○六年全國韻律體操錦標賽，昨於宜蘭大學體育館正式開幕，比賽自昨日起至二十九日止，來自全國八十三個團隊共計兩百七十九名選手，於宜蘭大學一較高下；縣政府表示，韻律體操為亞奧運項目，歡迎民眾進場欣賞選手兼具力與美的表現。

韻律體操是亞奧運項目，也是全國運動會的必辦項目，為一種結合音樂、舞蹈、芭蕾、體操於一身的運動，選手需操作各項器材包括繩、環、球、棍棒及彩帶，搭配各種類型的音樂展現極佳的柔軟度及肢體協調性，並透過豐富的表情，傳遞不同的美感與情緒給觀眾。

縣府教育處長簡菲莉表示，宜蘭的韻律體操發展在體育會韻律體操委員會主委徐建洲的帶領及陳懿惠、方睿君兩名教練的用心指導下，短短三年的時間培育出優秀選手，其中成功國小的周佳宜、潘宥辰、簡雅貞、侯妤婕、張舜喬等選手，更在去年全國韻律體操錦標賽就榮獲低年級組的全國冠軍，表現最為亮眼。

簡菲莉指出，縣內目前有力行國民小學、內城國民中小學、南屏國民小學、成功國民小學、凱旋國民小學、慈心華德福教育實驗中小學、黎明國民小學、羅東國民中學、羅東高級中學、羅東高級工業職業學校及聖母護理專校等校都有培訓韻律體操選手，今年各校計有三十名選手參賽，為縣爭光，民眾進場除了加油打氣，也能欣賞選手兼具力與美的表現。