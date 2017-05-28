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〈北部〉泥巴運動會 水田開戰超爆笑

2017-05-28

鳳林「找到田」趣味競賽

〔記者花孟璟／花蓮報導〕西瓜當橄欖球在空中飛來飛去，一不小心「噗通」掉進水田，濺起超大「泥漿花」！一夥人連忙摸進泥裡找西瓜。花蓮鳳林鎮北林社區舉辦「找到田國際泥巴運動會」，吸引六百多人泡進泥漿展開趣味競賽，希望藉有趣的活動找回人與土地的連結，盼農地不要輕易變農舍。

鳳林鎮北林三村社區發展協會昨天舉辦「找到田」國際泥巴運動會，今年第四屆，六百多名參賽的大小朋友，短褲赤腳踩進鳳林鎮復興路旁的水田，許多人都是第一次體驗「雙腿被溫軟的泥漿包覆」的感受！

泥漿賽跑倒栽 拋瓜瘋搶

包括泥漿拔河、泥漿橄欖球、泥漿賽跑等超刺激比賽陸續登場，雖然田土軟爛「腳一踏入就陷進去」，想要拔腿狂奔都不容易，但選手們可是卯足勁在泥巴裡賽跑、泥漿四濺，不少人重心不穩，整個人滑倒栽進田裡成了「泥巴人」。

鳳林鎮生產的大西瓜全國馳名，最近是盛產期，選手比賽累了口渴，場邊就有「吃西瓜大賽」可消暑，大小選手捧著西瓜猛吃，臉上還有泥漿，可見「泥巴味西瓜特別甜」。

現場最刺激的「泥漿橄欖球」比賽，把西瓜當橄欖球打，裁判吹哨宣佈比賽一開始，選手立即拋瓜、來個「空中傳瓜」，不料腳一滑、西瓜突然噗通掉進泥裡，這下「西瓜去哪啦」？一夥人全都雙手在泥裡「瞎子摸瓜」，好不容易找到瓜，又是一陣瘋搶，有參賽者比到一半泥漿濺到眼睛，手上的球也被摸走，讓場邊親友團都笑翻。

找回人與土地的連結

特別以不鏽鋼鍋、碗設計的比賽獎盃，包括「有泥真好獎」、「泥濃我濃獎」、「缺泥不可獎」，實用度滿分，由立委蕭美琴團隊設計贊助，讓參加民眾直呼「好有創意」。

主辦的北林三村社區發展協會總幹事李美玲說，希望用好玩、有趣的方式邀請大家親近土地，體會泥土與人情的溫暖，這就是「泥巴運動會」的精神，這幾年農地炒作讓人憂心，因此不希望因為人的生活離開了土地，就可以隨便把餵養我們長大的母親賣掉，把土地當成創造利潤的商品。

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  • 花蓮鳳林鎮北林社區舉辦泥巴運動會，泥漿賽跑有人全身栽進田裡，只露出一隻泥腳。（記者花孟璟攝）

    花蓮鳳林鎮北林社區舉辦泥巴運動會，泥漿賽跑有人全身栽進田裡，只露出一隻泥腳。（記者花孟璟攝）

  • 花蓮鳳林鎮北林社區舉辦泥巴運動會，出現不少爆笑畫面，為找到西瓜橄欖球，選手連眼睛都沾滿泥漿。（記者花孟璟攝）

    花蓮鳳林鎮北林社區舉辦泥巴運動會，出現不少爆笑畫面，為找到西瓜橄欖球，選手連眼睛都沾滿泥漿。（記者花孟璟攝）

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