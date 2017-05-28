〈北部〉竹市動物園開趴 連假爆人潮

2017-05-28

明起休園1年 啟動再生計劃

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市立動物園明天起將休園一年，六月底啟動再生計畫工程，昨、今兩天開園日舉辦「我和動物有個約定」動物開派對嘉年華，適端午連假首日，湧現人潮。新竹市長林智堅說，今天只要穿著有動物圖樣或符號的衣服，可免費入園。

林智堅表示，這項活動有五大主題，包括「奶油獅」兒童劇團表演、親子聯繪、美食餐車、大地裝置藝術及闖關拿好禮遊戲。今天下午三點有「動物造型遊園踩街」，他將擔任「動物們的領隊」，帶領民眾遊園，和動物相約「明年見！」

林智堅說，新竹動物園已經八十一歲，陪伴不少民眾成長，他上任後向觀光局爭取補助，將用一年的時間進行動物園再生計畫工程，打造更適合動物生活的「類棲地」，規劃適合親子的生命教育場所。

園方表示，園內最受歡迎的動物是孟加拉虎、紅毛猩猩及馬來熊，不少民眾利用休園前夕趕來看看牠們，說再見。

園方指出，嘉年華活動設計以「動物」為派對主人，讓園內的每個角落都感受得到動物的足跡及氣味，另邀請大地藝術家在園區製作以「孕生新希望」為主題的裝置藝術。

今動物造型遊園 市長領隊

今天壓軸動物造型遊園踩街，上午十一點起於服務台開放報名，前五百名可獲得造型氣球。