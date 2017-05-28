〈北部〉暌違8年 苑小男排中華盃奪冠

2017-05-28

女排連霸失利 隊員安慰教練

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡國小六年級男、女排球隊，今年參加國內國小排球賽最高榮譽的中華盃，尋求衛冕的女排隊雖連霸失利，但男排討回顏面，奪下學校暌違八年的冠軍，為國小生涯留下甜美的回憶。

苑裡國小男排在冠軍戰中，與被視為奪冠球隊的宜蘭縣礁溪國小對壘，尤其對方擁有一名強悍的主攻手，屢屢率領礁溪國小在晉級賽事中攻城掠地，但球隊採取情蒐戰術，逐場錄下對手比賽影像，再由排球隊教練陳錦錝研究，找出破綻，比賽時全力封鎖對方主砲手攻擊機會，並識破對手第二道防線破綻，加上球隊靈活戰術和球員站位，終於一嚐冠軍滋味。

「能擊敗實力強勁的礁溪，真的很開心！」男排選手開心地說，特別是在畢業前，一圓中華盃奪冠夢想，真的太棒了；為了最後的比賽，球隊每天在學校附近的五十公尺大陡坡衝刺，訓練爆發力和體力，大家咬著牙訓練，就是為了這美妙一刻，也完成隊教練的承諾，沒有留下遺憾。

苑裡國小女排隊近年來戰績輝煌，奪得無數冠軍，可惜在畢業封關戰，面對對手的瘋狂反擊，一時措手不及，吞下敗仗，無緣連霸。

對此，陳錦錝也相當自責，認為沒有仔細分析女排隊敗場對手的優缺點，無法留下冠軍。不過，女排隊員相當貼心，反安慰陳錦錝說：「反正已經拿過冠軍了！」讓陳錦錝感動不已。