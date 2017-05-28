〈北部〉竹北幼兒園招生數近9千 公幼不到1成

2017-05-28

熱門私幼搶破頭家長怨

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣公、私立幼兒園的據點數比為三比七，各鄉鎮市普遍有公幼不足的問題，其中全縣生育率最高的竹北市，幼兒園核定招生數合計約八千九百人，但公幼僅七百個名額，僅佔七．九%，家長抱怨窄門難入，且熱門私幼也搶破頭。

據縣府教育處統計，竹北市一年出生二千三百多名新生兒，公幼十六家、私幼六十九家，有竹北市家長抱怨，想讓女兒就讀某私幼，候補竟排到四十二號，擔心補不上，只好另外預約其他私幼。還有家長說，難道要孩子一出生就先去預約卡位嗎？

縣府教育處幼教科表示，竹北市三到五歲幼兒約八千三百多人，公、私幼核定招生數約八千九百人，理應可以滿足就學需求，可能家長偏好少數私幼，才會出現候補情形。

幼教科指出，竹北市區很難找到閒置空間增設公幼，一○六學年度除安興國小附幼增設兩班，另利用東海國小閒置教室新開一班。

6月9、10日公幼登記

由於每年都有家長錯過登記，幼教科提醒，全縣公立及非營利幼兒園登記時間，統一在六月九日上午八點到下午四點及十日上午八點到中午十二點，逾時恕不受理；抽籤時間則定在六月十一日上午九點，招生簡章請參見各幼兒園網頁或公布欄。全縣幼兒招生名額可上教育處官網（http://doe.hcc.edu.tw/files/11-1120-41.php）的幼教科公告資訊點閱。