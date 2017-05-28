〈北部〉移民博物館 落腳龜山憲光二村

總經費五億 文化部審查中
〔記者鄭淑婷／龜山報導〕市府青年事務局昨在龜山區憲光二村舉辦「眷村開唱」活動，提供在地青年、學生展演舞台，邀請住戶重溫眷村時光，市長鄭文燦出席表示，台灣第一個「移民博物館」將落腳於憲光二村，總經費高達五億元，文化部正在審查，市府也將在憲光二村舉辦眷村博覽會，邀請全國眷村參展。
憲光二村位於龜山區大同路一三八巷，是桃園市唯一的憲兵眷舍，總面積五○二六坪、共有一四五戶，是少數同時有一般眷舍與公寓式職務宿舍的眷村，民國五十七年興建、九十五年遷村、九十七年獲指定為歷史建築，土地、建物屬國防部所有。
文化局表示，區內一度荒廢、雜草蔓生，經市府協調軍方取得代管權利後，去年十月先由駐地工作站進駐，蒐集眷村人、事、物等歷史資料，為全區的修復、保存做準備，也請來藝術家駐村舉辦相關展覽；文化局發展科科長黃蘭燕表示，工作站開幕後，原住戶經常回來聊天、擔任志工，在硬體保留的同時也將「人氣」找回來。
眷村開唱 市長合唱甜蜜蜜
鄭文燦昨天也合唱「小城故事」、「甜蜜蜜」等歌曲，他指出，桃園市有中壢馬祖新村、大溪太武新村、龜山憲光二村三大眷村文創聚落，憲光二村建物保存大致良好，但仍需再整理修復，在駐地工作站進駐後，市府已和文化部協商在此成立「移民博物館」，重現上個時代的移民故事。
他說，不少原住戶建議，希望保留工作做到「不拆除」，將原有的建物原汁原味保留下來，市府一定會按照建築紋理進行保留，未來也可嘗試將部分建物改為民宿，讓觀光客體驗眷村文化。
黃蘭燕說，「移民博物館」正由文化部審查中，計畫包括憲光二村全區修繕工程、初步營運方向等，未來將採取分期、分區方式進行，不會因工程進行就關閉園區，希望最快在明年底開始第一期工程，未來的「移民博物館」核心會以眷村文化為主，再擴散到其他的移民故事。