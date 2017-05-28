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〈中部〉發揚魯班公精神 林佳龍主祭贈匾

2017-05-28

〔記者李忠憲／台中報導〕昨日是巧聖仙師魯班公二五二四週年誕辰，市府為發揚匠師文化，去年首辦巧聖仙師文化祭就獲選為行政院客委會客庄十二大節慶之一，市長林佳龍參加誕辰典禮，並頒贈「技藝祖師」匾額。林佳龍說，希望文化祭系列活動能發揚工匠技藝，提升中市技職教育。

全台主祀魯班公的巧聖仙師廟有四十多座，東勢巧聖仙師廟則是開基祖廟，擁有二百四十多年歷史。市府去年首辦「巧聖仙師文化祭」，獲得中央客委會列入客庄十二大節慶，今年更擴大舉行一系列活動，吸引許多民眾前來參觀。

東勢巧聖仙師廟昨日也舉行「巧聖仙師魯班公二五二四週年誕辰典禮」，市長林佳龍、行政院客委會主委李永得及市府局處首長擔任主祭官，林佳龍也頒贈「技藝祖師」匾額，希望發揚工匠技藝，場面莊嚴隆重。

林佳龍表示，巧聖仙師開基祖廟又稱「匠館」，是全台最早奉祀魯班公的開基祖廟，現已分靈全世界。市府去年首辦巧聖仙師文化祭就獲中央肯定，今年更結合技職教育、建築、土木、泥作、漆工藝等產業，辦理為期一個多月的系列活動，期盼發揚魯班公工匠精神，彰顯技職教育及傳承的重要性。

李永得說，巧聖仙師文化祭不但結合在地宗教信仰，更具在地文化歷史傳統，帶動地方產業發展，讓工匠精神代代傳承。典禮結束後，廟方也發放限量五百份巧聖仙師紀念幣，現場民眾爭搶，十分熱鬧。

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  • 市長林佳龍、客委會主委李永得等人擔任主祭官，並贈匾給東勢巧聖仙師廟。 （記者李忠憲攝）

    市長林佳龍、客委會主委李永得等人擔任主祭官，並贈匾給東勢巧聖仙師廟。 （記者李忠憲攝）

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