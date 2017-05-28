〈中部〉東海畢業生 揹小書包迎新人生

2017-05-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中小學最夯的小書包，也流行到大學，東海大學昨天舉辦畢業典禮，歡送三千二百名學生完成人生的里程碑，今年除畢業袍印上東海教堂圖樣外，也首度特別製作黃色東海小書包當福袋送上祝福，象徵揹著夢想迎向新人生，畢業生驚喜連連，開心揹著小書包裝滿校園美麗回憶，面對未來。

東海昨天邀請到巨大集團創辦人劉金標致詞，以自己人生經歷勉勵學生，他說，剛畢業會遇到許多壓力、對職場有負面看法，很多人會怨天怪地的埋怨，這是不好的，他指自己不是認真念書的好學生，考試與學歷不佳，只好往創業路上前進，向社會學習，而社會是一所唸不完、學不完的超級大學。

劉金標說，剛開始工作的時候，有衝勁卻沒有毅力，每兩到三年就換一份工作，曾在麵粉、罐頭、木材、螺絲釘工廠、貨運行、養鰻魚等工作，在跌跌撞撞的創業過程中喜歡挑戰，卅八歲才找到自己的興趣在腳踏車業創業努力，持續品牌創新，除了捷安特外，也將台北YouBike創造為全球第一的績效。

東海校長王茂駿也鼓勵學生，在逆境中要保持正向、把挫折失敗當作良師和成長的機會，他以自己和學生在這十年爬了二十座三千公尺以上的百岳為例，過程中有遇到惡劣天候或體力極限，最終保持積極正面的心態，轉移欣賞沿途風景，而堅持到底達成目標。