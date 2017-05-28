〈中部〉喪偶無身分新住民 無法領托育補助

2017-05-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍推出托育一條龍，使零至六歲幼兒每個月都能獲得托育補助，減輕家長負擔。但市議員江肇國發現，喪偶又未取得台灣籍的新住民，要幫稚子請領補助，必須把監護權轉移給公婆，造成該新住民可能遭到遣返，實在不近人情。

須放棄監護權 但恐遭遣返

江肇國指出，請領托育一條龍的補助規定，幼兒及其一方父母須設籍台中市滿半年。他發現有外籍配偶在取得我國國籍前，就不幸喪偶，其子女年齡雖符合申請資格，也設籍在台中，卻因為媽媽尚未取得台灣國籍、父親已過世，導致無法領取補助。

江肇國說，這位新住民媽媽求助市府，市府卻要求必須讓孩子設籍台中的祖父母擔任監護人才能領取補助。然而這種情形又會造成她失去撫育親生子女的事實，導致無法申請歸化本國籍，實在相當兩難。

江肇國認為，台中市新住民有五萬五千人，去年出生的新住民子女就達一千五百人。但市府卻未統計類似案例究竟有多少？他要求民政局應主動了解、調查是否還有類似案例，同時托育一條龍的主責機關社會局、教育局也應研擬解決方式，維護新住民權益。

市府：以個案認定協助

市府強調，弱勢民眾的權益一定會照顧、不會受損。教育局說，鑑於實務上類似個案確實有接受補助之需要，類似案例會先透過個案專案認定，予以協助，並研議列入「台中市幼兒學前教育補助方案」檢視修正；社會局則說，將以專案簽辦方式繼續提供補助，也會研議修正「托育一條龍平價托育補助實施計畫」。