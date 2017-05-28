〈中部〉再現百年風華 台中火車站光雕秀奪目

2017-05-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慶祝台中火車站建站滿百年，市府與台鐵舉辦「二○一七台中光影藝術節」結合端午系列活動，昨晚開幕，昨天與今天在舊火車站古蹟立面演出3D光雕秀，訴說台中站百年風華，還有月台光影劇場、行動光影車等節目，好看又好玩。

光影藝術節結合端午活動

台中舊火車站的古蹟立面在晚間七時到十時上演全台首次的3D光雕秀《浮光．花弄影》，以三段敘事訴說台中的百年歷史。首先從一九○五、一九一七年第一、二代車站落成開始，透過知名詩人林癡仙、林獻堂作品及台灣竹枝詞等古典詩詞文字，搭配悠悠的弦樂，以流動的線條為視覺效果，營造百年記憶在歷史流動氣氛。

第二段光雕秀以火車站為起點，沿著台灣大道出發，在輕快電子音樂，跟著光影踏上新舊交替的時光旅程，看見台中美麗夜景；最後結合熱情舞曲及明年舉辦台中花博花卉光影，色彩豐富炫麗，也象徵火車站跨越百年，重新出發。

今年藝術節也特別在舊車站第一、二月台新增全新的系列活動「光影劇場」，以月台做舞台，舞者與光影互動演出，曼妙舞姿牽動影像變化，月台情境燈光也結合音樂，帶領民眾踏入一趟奇幻迷人的百年之旅，美不勝收。

車站大廳設回憶互動裝置

舊車站大廳還有百年車站回憶互動裝置，蒐集民眾對百年車站的祝福與回憶，化成文字河流，邀請民眾與文字河流進行肢體互動，還有首創行動光影車，由雞蛋冰哥、棉花糖哥和民眾進行有趣的動畫互動遊戲，挑戰成功就送禮物。

文化局也透過遊戲帶領民眾到舊城區輕旅行，舉辦城市遊戲「記憶干涉」，將實境解謎遊戲搬到舊城區，涵蓋台中車站、舊酒廠等十處特色景點與店家，讓民眾扮演柯南破解懸案，也體驗舊城區風光。