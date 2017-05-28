〈中部〉彰縣議員批前瞻 促提高公車運量

2017-05-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前僅員林有公車轉運站，且一般公路客運公車行駛路線與班次，延續廿、卅年了還停留在過去，縣議員曹嘉豪就質疑，建置大眾運輸系統跟不上時代變化的腳步，多數民眾還是習慣騎機車或開車，縣府只要用少許的經費，調整路線、班次並興建轉運站，就能提高公車運量的效果。

曹嘉豪說，中央政府提出八八○○億的前瞻基礎建設各縣市吵翻天，跟彰化縣相關的「台中捷運綠線延伸彰化」的部分，以及配合綠線延伸規劃和美鎮、鹿港鎮的輕軌計畫，這些計畫勾勒得很美，但是從金額、需求性和路線卻一再被檢視，受到質疑。

曹嘉豪表示，台鐵都還無法收支平衡，處在虧損狀態，與其花費幾百億元蓋捷運，畫出遙不可及的建設大餅，不如先花小錢又能馬上發揮效益，改善縣內大眾運輸公車使用情況，提高民眾搭乘意願，才實際。

魏明谷舉高鐵例子反駁

對此，縣長魏明谷說，高雄捷運通車後的前八年出現虧損，目前損益平衡，當年蓋高捷，外界擔心高鐵變「廢鐵」，事實證明是多慮了，彰化捷運在台中捷運的末端，以前瞻的思維不會浪費錢。

縣府工務處長林漢斌指出，縣府針對人多密集區，興建公車轉運站，供國道客運和一般公路客運使用，最終目標希望全縣興建五座轉運站，除了已有員林轉運站外，高鐵附近的田中轉運站目前興建中，彰化轉運站希望結合日後的彰化火車站鐵路高架化規劃興設，鹿港轉運站預計今年下半年度以BOT方式開發。