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〈中部〉反建殯儀館 南投運動觀光嘉年華傳抗議

2017-05-28

〔記者佟振國／南投報導〕二○一七南投運動觀光嘉年華昨於埔里鎮鯉魚潭風景區登場，適逢端午節連假，特別設計適合親子、學生、成人參與的多種路跑競賽，鯉魚潭水域也有結合環保與創意的自力造舟活動，讓民眾快樂徜徉山水間，但活動也傳抗議插曲，反對鎮公所在鯉魚潭附近興建殯儀館的蜈蚣里民則是拉起白布條抗議，訴求鯉魚潭應發展觀光，絕對不是殯儀館。

埔里鎮有好山好水，鯉魚潭兩者兼備，縣府與地方團體去年嘗試將觀光與運動結合，以多項水陸趣味活動為特色，今年第二屆，昨起於鯉魚潭舉辦兩天，吸引近二千民眾參加，主辦單位特別設計創意裝扮進場、親子二．二公里路跑及學生組十七．六公里接力賽，。

下午則在鯉魚潭水域進行自力造舟競賽，民眾利用竹管、回收塑膠桶等素材，自行設計心目中理想龍舟，龍舟完成還要下水測試耐用度，有的下水不久即解體，人員狼狽落水，笑料百出，今天還有十、廿一公里路跑及獨木舟、航向漂流競賽。

蓋在第七公墓 埔里公所︰地方需求

但活動也傳抗議插曲，反對埔里公所在鯉魚潭附近第七公墓興建殯儀館的蜈蚣里民，聚集在風景區聯外道路拉白布條抗議，反對風景區周邊設置殯儀館，支持縣長要大力發展鯉魚潭觀光的政策。

公所則強調，第七公墓已設置兩座納骨塔，周邊也有民營殯葬設施，設置殯儀館是因應地方整體需求，也經鎮代會同意興建，將持續與地方溝通。

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  • 二○一七南投運動觀光嘉年華一連兩天於埔里鯉魚潭風景區舉行，民眾開心參與路跑健身。（記者佟振國攝）

    二○一七南投運動觀光嘉年華一連兩天於埔里鯉魚潭風景區舉行，民眾開心參與路跑健身。（記者佟振國攝）

  • 反鯉魚潭風景區範圍興建殯儀館的埔里鎮蜈蚣里，特別在鯉魚潭聯外道路拉白布條抗議。（記者佟振國攝）

    反鯉魚潭風景區範圍興建殯儀館的埔里鎮蜈蚣里，特別在鯉魚潭聯外道路拉白布條抗議。（記者佟振國攝）

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