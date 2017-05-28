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〈中部〉打破禁忌 社區彩繪八家將伏魔

2017-05-28

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣傳統陣頭八家將因面孔猙獰，民眾對家將也存在若干禁忌，但北港老陣頭振玄堂與藝師黃志偉合作，在社區牆面彩繪八家將伏魔巨幅畫作，推廣家將文化，導正坊間對八家將刻板看法。

推廣家將文化 導正刻板看法

北港振玄堂外一堵高一百六十公分、寬三十公分的牆壁，最近多了一幅彩繪作品，畫作出自對八家將研究頗深藝師黃志偉，他應振玄堂負責人蔡上元邀請，花費一週完成八家將降魔的畫作，十二位家將表情生動、逼真，在牆面各顯神通剷除鬼魅，在創作這件作品前，黃志偉還向五福大帝擲筊獲准才動筆，整幅畫作歷時一週完成，呈現的就是八家將保國安民志業。

先向五福大帝擲筊 獲准才動筆

黃志偉表示，八家將題材不同於一般社區彩繪壁畫，畢竟居民對面容猙獰的八家將感到禁忌，找不到民眾願配合，所以他畫八家將的構想直到這陣子才實現，他想藉此著創作告訴大家，八家將是台灣傳統民俗文化，值得保存。

民俗專家：應有辟邪鎮煞意義

民俗藝師吳登興認指出，振玄堂所在地正好是兩條道路的路口，俗稱「剪刀沖」，地理位置頗為不佳，而過去北港當地便有八家將日巡與暗訪習俗，目的在於降魔伏妖，所以在振玄堂牆上彩繪八家將壁畫，應有辟邪鎮煞的意義。

吳登興同時指出，其實八家將不只八位鬼使神差，包括春、夏、秋、冬四季神，甘、柳、范、謝四位將軍，及文武判官及神差，總計十二位。

吳登興提及這些鬼使神差相傳聽命於五福大帝，但也常由地方土地公或城隍爺向五福大帝借將平定妖魔作亂，八家將在北港與其他宗教慶典不同之處，在於八家將出巡以農曆三月十九及二十媽祖遶境為主。

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  • 黃志偉完成的八家將巨幅壁畫相當顯眼。（記者陳燦坤攝）

    黃志偉完成的八家將巨幅壁畫相當顯眼。（記者陳燦坤攝）

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