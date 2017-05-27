〈南部〉退房留人偶 房務員驚嚇轉驚喜

2017-05-27

枕頭棉被做得像真人 乍看嚇一跳

〔記者王捷／台南報導〕台南市一家五星飯店，最近客人退房後，房務進入房間打掃，赫然發現一個白色人形物，當場嚇一大跳，仔細一看，這人形物是由枕頭、浴袍與棉被做成的「飯店娃娃」，而這個人形娃娃上擺了一張感謝卡，要謝謝五星飯店的服務，讓房務人員覺得驚喜又感心，飯店指出，國外也曾有房客會以這種方式感謝房務人員辛勞，五星飯店到台南營業以來還是第一次收到這個「飯店娃娃」。

五星飯店指出，房務人員大概是世界上看過最多「亂房間」的人，他們負責將房間煥然一新，工作不僅辛苦、重視細節，還要耐得住無聊，首先進入房間後，要先打開「請勿打擾燈」，檢查插卡燈有沒有亮，然後進入房間收垃圾，並注意所有角落，看看有沒有房客遺失物品。

看完房間概況後，房務人員要檢查床單內、床底下、床頭櫃邊、行李架、抽屜及電視架後面等，容易疏忽的地方，無時無刻檢查房客是否有遺失物品，接著才開始收床單、鋪床，進浴室打掃、拖地、補備品，最後一步驟是吸地，然後離開房間。

附上謝謝紙條 感謝房務人員辛勞

不過上星期在整理房間時，房務人員一進房間瞥見一具白色人形物，瞬間起了滿身雞皮疙瘩，但細看才發現是娃娃，這個娃娃從頭到腳是用一顆枕頭、一件棉被外包裹浴袍，腳部與下半身是用床單、毛巾加上紙拖鞋製成，眼睛是用奶精包、嘴巴則是用代糖代替，娃娃上還附了一張紙條寫了謝謝。

打掃工作添趣味 飯店人員足感心

這個飯店娃娃，讓房務人員從驚嚇轉為驚喜，雖然這並不好清理，但也讓無趣的打掃工作增添趣味，飯店得知後，發現有一名女房客，用了飯店娃娃的照片在社群網站上打卡，飯店指出，社群小編有私訊女房客，告知「小驚喜」已收到了，這名女房客也回覆了愛心，讓飯店人員覺得足感心。