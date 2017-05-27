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〈南部〉獲捐2車1機 台東偏鄉醫療添利器

2017-05-27

〔記者王秀亭／台東報導〕台東偏鄉醫療再添生力軍！由國際扶輪三五○○地區跨國際募集兩輛醫療巡迴車及一台X光機，昨天下午分別捐贈台東馬偕醫院、台東基督教醫院及綠島鄉衛生所，將投入金峰、達仁及綠島鄉服務，全新的超音波、心電圖、X光機，讓偏鄉民眾省去到市區檢查的時間及高額計程車費，可就地檢查身體不適。

縣長黃健庭表示，醫療與地方發展程度、市場規模息息相關，台東因交通不便、產業發展速度慢，導致人口外流嚴重，醫療資源相對缺乏，雖然近年東馬、東基等縣內醫院加強急重症醫療，縣府也提升消防人員的緊急救護能力，仍難讓每個有人的地方都有充分的醫療資源，「兩車一機」的進駐，讓偏鄉民眾有更周延的醫療照顧。

巡迴車用於金峰、達仁

兩輛醫療迴車將交由提供山地離島地區醫療給付效益提升（IDS）計畫服務的東馬及東基使用，東馬院長王功亮指出，原有巡迴車設備不足，在衛生所遇到需進一步檢查的病患，需轉回台東市的醫院檢查，新型醫療巡迴車配有電動診療床椅、腹部彩色移動式超音波、心電圖及醫療櫃，超音波適用於心臟、腹部等部位，心電圖更能直接透過網路回傳台東市，車廂高頂設計讓醫護人員在車內行動更自由。

東馬的醫療巡迴車會先提供金峰鄉的IDS服務；東基則先投入達仁鄉的IDS服務，未來再視情況增加服務鄉鎮。

X光機服務綠島衛生所

綠島鄉衛生所則獲贈X光機，為綠島牽線的前台東縣衛生局長張冠宇表示，雖然綠島全鄉僅三千人，但每年有三十八萬的旅遊人次，衛生所醫療檢驗設備相對重要，但Ｘ光機老舊，與數位化難相容，時常維修，有更新必要，但縣府經費有限，遂向扶輪社友人提出需求。

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  • 扶輪社捐贈兩輛醫療巡迴車，將用於IDS服務。 （記者王秀亭攝）

    扶輪社捐贈兩輛醫療巡迴車，將用於IDS服務。 （記者王秀亭攝）

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