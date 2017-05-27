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〈南部〉取締白牌、未跳表小黃 墾丁警遭報復

2017-05-27

假優惠傳單秀電話 警接到手軟

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園因為景點分散，白牌車及未跳表計程車盛行，日前還曾發生搶客糾紛，警方近期強力取締，疑似得罪業者，昨天到處散播超低價搭車訊息，還要民眾致電墾丁派出所諮詢，造成員警執勤困擾，警方強調將持續取締不法。

「這是假消息，也與警方無關。」墾丁派出所員警昨天接到不少電話，主因是各大民宿、旅遊社群上，突然出現一張假傳單，寫著「凡是透過墾丁民宿叫車，特優惠墾丁—高雄不分地區拼車，送你到定點每人三百元，七人座包車每台一千六百元，九人座包車每台兩千兩百元，請大家遊客踴躍向民宿訂購，如有疑問請到派出所諮詢。」文末還附上墾丁派出所電話。

由於價格明顯低於行情，派出所這幾天不斷接到諮詢電話；出租車業者阿南說，這張傳單低於行情數百到上千元，完全不符行情，但電話確實是派出所的，大家只好致電警方了解。

墾丁派出所指出，白牌車與未跳錶計程車常為搶客引發糾紛，警方經常不定期配合監理單位整頓，最近旅遊旺季將至，雖然疑似有業者散播假傳單騷擾「報復」，警方為遊客權益仍會持續掃蕩。

警︰將持續不定期突檢取締

恆春警方強調，為遏止計程車司機違規攬客及白牌車違規營業滋擾旅客亂象，將持續不定期突檢取締，違者可處一千五百元以上三千元以下罰款，逾期未繳納者，可吊銷駕照、扣牌；計程車可廢止執業登記證。

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  • 墾丁派出所疑遭「假傳單」報復。（記者蔡宗憲翻攝）

    墾丁派出所疑遭「假傳單」報復。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春警方近期強力取締白牌車及未跳錶計程車。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春警方近期強力取締白牌車及未跳錶計程車。（記者蔡宗憲翻攝）

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