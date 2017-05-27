〈南部〉高雄引進無人小巴 10月可試乘

2017-05-27

下月七日 在駁二進行測試

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市導入無人駕駛小巴，昨天抵台，在台大亮相靜態展示，預計六月七日在高雄上線測試，十月在哈瑪星的生態交通全球盛典開放民眾試乘。

今年四月，高雄市長陳菊率市府團隊前往巴黎與科技業者喜門史塔雷克（7starlake）、無人車製造商Easymile簽署合作備忘錄，決定導入無人駕駛巴士。

速度最高可達每小時20公里

這台Easymile無人小巴，昨天正式抵台，在台北發表，並在台大亮相靜態展示。特點是駕駛座不需配置駕駛員，車內共設置六個座位，加上站位共可載客十二人，採用鋰離子電池，每次充電後可行駛十四小時，速度最高可達每小時二十公里。

高雄市交通局長陳勁甫指出，隨車聯網與智慧交通科技發展，世界各國興起自動駕駛運具，這台無人小巴將於六月七日在高雄駁二進行測試，六月八日則舉辦「智慧無人巴士於公共運輸應用」國際論壇，邀請國際城市分享無人巴士營運經驗。

三輛車 二輛營運一輛替換

交通局規劃，今年十月，「生態交通全球盛典」在哈瑪星舉行一個月，無人小巴將擔任社區巡迴接駁車，行駛距離約二．五公里，班距十分鐘，共三輛車，二輛營運、一輛供充電替換。

喜門史塔雷克表示，無人小巴已在歐美等九國推動數年，另需設置行控中心來派發車輛、設計路線、監控車況等。

車上則搭載雷射感測器、攝影鏡頭、ＧＰＳ定位系統，行駛途中一旦感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停。