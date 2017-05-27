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〈南部〉五福里又淹水 3年無法解決

2017-05-27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區前天夜間降雨量才四十毫米，五福里五福路至沿海路竟然積水盈尺，雨水甚至沖進民宅，居民自備沙包阻斷水流。

五福里里長洪月珍指出，去年同地點也是淹水五次，三年來逢雨必淹，居民聞雨興嘆。

高市水利局副局長陳琳樺表示，該淹水區段因計畫道路尚未開闢，且道路一側為私人土地，沒有雨水下水道，曾在沿海路採取分流措施，但效果不佳。今年將進行「林園區雨水下水道檢討報告」，會將該區段納入檢討範圍。

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  • 前晚降雨，五福里五福路至沿海路又積水，居民堆置沙包阻擋雨水。（洪月珍提供）

    前晚降雨，五福里五福路至沿海路又積水，居民堆置沙包阻擋雨水。（洪月珍提供）

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