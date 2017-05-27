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〈南部〉前瞻僅列交通 台東再爭280億建設費

2017-05-27

〔記者張存薇／台東報導〕中央推動前瞻基礎建設計畫，台東縣目前約獲核准五百億元交通經費，縣長黃健庭昨天指出，縣府已提出兩百八十億元計畫爭取，包括焚化廠修膳及升級、八仙洞清理後將規劃為遺址公園、原住民長照多功能據點、綠能園區等，政務員委張景森將針對這些議題預計六月到台東實勘。

政務員委張景森 下月來實勘

議員林東滿、張萬生昨天在縣政總質詢時指出，花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化約五百億元預算，根本是長期以來中央欠台東的，怎麼算是新的建設？中南部縣市都說要做輕軌，台東連條像樣的鐵軌都沒有，中央長期重西輕東、台東又是藍營縣市，到底有把握爭取到多少？

縣長黃健庭表示，目前「前瞻」僅列入兩項交通建設、另有四億元的深層海水取水布管經費，其實台東要爭取的是廿億元深層海水園區，此外，前瞻計畫若核定，許多建設要做可能都超過縣長任期了，但縣府仍會盡力爭。

黃健庭進一步說，包括太平溪路堤共構、富岡港改善工程等花東發展基金、尼伯特颱風災後重建及公務預算，台東就有超過一百五十億元建設待執行，縣府團隊工作很多，如果爭取到「前瞻」最好，沒爭取到也只能繼續努力。

黃健庭坦言，的確無法很有信心的說能爭取到多少經費，但縣府提出的包括焚化廠修膳及升級、八仙洞清理後將規劃為遺址公園，及原住民部落建置結合長照及老人日間照護、文化傳承據點設置，知本綠能園區、深層海水產業等案子，中央預計六月由政委張景森到台東現勘了解。

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  • 縣長黃健庭說明，縣府另提280億元爭取列入前瞻計畫。（記者張存薇攝）

    縣長黃健庭說明，縣府另提280億元爭取列入前瞻計畫。（記者張存薇攝）

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