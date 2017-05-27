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〈南部〉林管處挖大樹種小樹 新埤建功村民抗議

2017-05-27

〔記者羅欣貞／新埤報導〕林務局屏東林管處最近於屏東縣新埤鄉建功親水公園一帶，進行保安林造林工作，村民不滿從小看到大的椰子樹被挖除，昨天齊聚現場抗議；林管處說明椰子樹為淺根不利水土涵養才淘汰，但尊重村民情感，不再挖除其餘椰樹。

公園100棵椰子樹被挖

新埤鄉建功親水公園因生態豐富，過去即吸引不少社區觀摩與生態觀察人潮，最近村民卻發現園內約有一百棵椰子樹被挖除，由於椰樹是早年村民所種，已成當地精神象徵，引起居民不滿，在現場掛上多條寫有「挖大樹種小樹」、「內行官員做外行事」的白布條。

村民昨天下午齊聚保安林，高舉雙手表達抗議；建功村長鍾展雄等人表示，椰子樹是村民民國五十年左右陸續種植，共分三批種，在民國八十七年計算，多達一千六百棵，最高可長到三至四層樓，村民感情很深，突然之間就挖除，嚴重影響當地生態。

林務局屏東林管處作業課長張智強表示，當地是保安林地，屬國有財產署，早年由屏東縣政府代管，九十二年屏東林管處接管，剛開始有一些佔墾的鳳梨、木瓜、香蕉、檳榔等，完成處理之後，就於二十四公頃的林地上逐年造林。

林管處︰不利水土涵養

屏東林管處也說，椰子樹屬淺根，不利水土涵養，加上部分椰樹傾斜、落葉，威脅用路安全，在多方詢問後，發現並非公共造產，也無使用人，才砍除部分。

經現場溝通後，林管處決定從善如流，剩下約六百棵的椰子樹，將留待其自然死亡，不再砍除；林管處作業課長張智強也強調，會注意椰樹後續的安全問題，此外，目前已完成約二十公頃造林，種了光臘樹、水黃皮、白千層、苦楝、大花紫薇等，每公頃造林約二千棵，預計三到六年逐步成林。

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  • 新埤鄉建功村民不滿從小看到大的椰子樹被挖除改種小樹。 （記者羅欣貞攝）

    新埤鄉建功村民不滿從小看到大的椰子樹被挖除改種小樹。 （記者羅欣貞攝）

  • 新埤鄉建功村民昨天齊聚現場抗議。 （記者羅欣貞攝）

    新埤鄉建功村民昨天齊聚現場抗議。 （記者羅欣貞攝）

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