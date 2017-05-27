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〈台北都會〉聯醫爆A型流感群聚感染

2017-05-27

〔記者蔡亞樺、吳亮儀／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區驚傳Ａ型流感群聚感染，疾管署證實，十九人出現類流感症狀，確診十三人。仁愛院區院長蕭勝煌昨出面說明，目前這十九名病人用藥已無發燒狀況，疫情已獲控制，未出現新個案；聯醫表示，病人在發病之後的十天，也就是六月三日前，若無新增案例便能解除警戒。

仁愛院區 確診13人

蕭勝煌指出，五月廿二日發現院區六樓復健科病房群聚感染，十九名出現類流感症狀者，其中兩人為鼻竇炎，確定排除，其餘十七人使用流感抗病毒藥物，經快篩後確診十三人，分別是住院患者七人、外籍看護兩人，以及員工四人包括護理師、復健科醫師、實習生與物理治療師。

疾管署副署長莊人祥說，在初步採集的六件檢體中，有五件被驗出Ａ型流感病毒H3N2。他並表示，目前還是流感流行季，提醒民眾注意。

蕭勝煌說，由於該院復健科門診人潮多，加上目前仍是流感高峰，初步掌握應是門診患者傳染給院內患者而導致群聚感染，不算是院內感染。

蕭勝煌指出，該院在廿二日十一人出現類流感症狀，隔天人數再增後，隨即通報疾管署，並立刻讓住院患者改住單人房隔離，員工則居家治療、不上班，經休假休養已康復，病人也能進出病房甚至到外面，並無傳言中封鎖六樓的狀況，目前疫情已經成功獲得控制。

聯醫補充說明，流感之潛伏期為一到七天，接觸者採自主健康管理，若出現症狀，須立即就醫。有類流感症狀的民眾盡量在家休息，不要進出醫院或人潮擁擠的場所，必須出門時宜戴上口罩。

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  • 台北市立聯合醫院仁愛院爆發A型流感群聚感染，院方表示，疫情已獲控制。（記者黃建豪攝）

    台北市立聯合醫院仁愛院爆發A型流感群聚感染，院方表示，疫情已獲控制。（記者黃建豪攝）

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