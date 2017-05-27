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〈台北都會〉祈求圓滿成功 柯爸柯媽台北拜拜

2017-05-27

〔記者陳紜甄／台北報導〕建廟已有兩百多年的新竹都城隍廟，每年農曆七月初一（約國曆八月）都會舉辦竹塹中元城隍祭，吸引數千位信眾前來朝聖。由於時間接近台北世大運舉辦時間，因此新竹都城隍廟昨偕同新竹市相關官員與市長柯文哲的父母，前往台北府城隍廟參拜，祈福世大運活動圓滿成功。

柯媽受訪時表示，每天都在想世大運的事情，「只要有什麼事，都會跟神明說」，因此向城隍爺祈禱天氣溫和、選手平安，讓活動圓滿成功。柯媽原要求柯文哲一定要出席，但柯文哲說沒空，時間排不出來，柯媽便回柯說，「不如我自己去！」

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  • 市長柯文哲的父母，前往台北府城隍廟參拜，祈福世大運活動圓滿成功。（記者陳紜甄攝）

    市長柯文哲的父母，前往台北府城隍廟參拜，祈福世大運活動圓滿成功。（記者陳紜甄攝）

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