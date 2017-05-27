〈台北都會〉助街友重返職場 「甘蔗園」傳授技能

2017-05-27

林口觀照園 開辦準備性職場

〔記者葉冠妤／新北報導〕今年六十五歲的「阿福師」，民國七十幾年時曾是叱吒一時的電影看板畫師，當時全台北市三分之一的電影院看板都出自他手，最高曾一天就賺五、六萬；後來他遭遇手繪看板業式微、車禍受傷等連串打擊，落得無家可歸，經轉介到照護街友的林口觀照園，阿福師意外重拾起畫筆，彩繪園區。原本著重安置傷病街友的觀照園，近來則轉型開辦「甘蔗園準備性職場」，協助街友學習烘焙等技能，重返職場。

新北市社會局長張錦麗說，除了以生活照顧為主的觀照園，還有萬里重建中心、板橋幸福居及街友外展中心，提供不同狀態街友重建資源。衛福部社會救助司長李美珍說，全國約有兩千五百名街友，因失業、居住等因素成為無家者，觀照園培育街友技能的經驗，將來可望複製到全國。

阿中學烘焙 麵包餅乾都上手

觀照園媒合了醒吾科大等資源，帶領街友學習麵包烘焙、導覽解說等技能。原本從事工程業的「阿中」，學了近三個月的烘焙，每天花八小時練習，現在已可做出一桌香噴噴的麵包和餅乾，阿中靦腆地笑著說：「希望將來可以從事烘焙工作！」

昔日阿福師 展電影看板畫功

憑著五十年好功夫，在園區畫出台北港、關渡橋等地景的阿福師，則透過筆氣，展現了無比堅韌的生命力，他說：「要畫就畫到最好，不能漏氣。」已準備好再次大展身手。