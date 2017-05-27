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〈台北都會〉基隆1070 、9006國道客運 載短程解套

2017-05-27

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆客運的一○七○、九○○六國道客運路線遭人檢舉，近日宣布不再違規載市區短程乘客，市民紛紛反映造成來往市區不便，立委蔡適應服務處昨邀監理單位及客運業者召開協調會，監理單位口頭同意以試辦路權方式，為短程載客解套，並請業者在端午連假過後立即送件申請。

基隆客運近日張貼公告，一○七○國家新城至板橋、九○○六國家新城至士林兩條國道客運路線遭人檢舉，六月起不再違法短程載客，讓許多搭乘這兩線客運往返基隆車站、長庚醫院的市民氣到不行，陸續透過各種管道反映「不便」。

立委蔡適應服務處昨天下午邀民代、客運業者及監理單位開會協調，市議員鄭林清良說，從國家新城進基隆車站的需求量龐大，客運業者與政府應以市民需求為最大考量。

基隆客運業者解釋，與一○七○、九○○六重疊的市公車五○三，平時只有三班公車、假日停駛，基於民眾需求才會短程載客，但最近屢遭檢舉，只好公告停止短程載客。

端午連假後送件申請

基隆監理站人員則說，市公車運量不足部分，希望市府加強改善。至於為讓短程載客合乎法令，客運業者可提出臨時路權申請，送交審議委員會核定。

蔡適應服務處主任林明智說，市公車長年虧損，短時間難以加開班次，在運量不足情況下，監理單位口頭同意以試辦路權方式，為短程載客解套，也請業者於端午連假過後立即送件申請。

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  • 基隆客運的1070、9006國道客運路線，可以繼續載短程乘客了！（記者林欣漢攝）

    基隆客運的1070、9006國道客運路線，可以繼續載短程乘客了！（記者林欣漢攝）

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