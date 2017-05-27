〈台北都會〉新北》物料漲價 多數粽店「凍漲」護買氣

2017-05-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕再過幾天就是端午節，新北市主計處昨天公布物價概況，包粽應景食材豬肉比去年同期小漲二．八六％，粽葉、蝦米及花生都因供給量減少，分別上漲十二．二二％、六％及三．五八％，糯米和乾香菇則呈現小跌趨勢。儘管原物料漲聲不斷，新北市多數店家仍自行吸收成本「凍漲」！

主計處處長鄭瑞成說，去年夏季高溫，導致仔豬繁殖減量，市場供給減少，今年四月上旬逐漸出現漲勢，為調節豬肉供應量，農委會提高冷凍豬肉進口量，並協商台糖公司增加豬源供給，五月上旬豬價雖比上個月略跌○．三八％，仍比去年同期上漲二．八六％。

鄭瑞成說明，粽葉今年生產量減少，五月指數較去年同期上漲十二．二二％，蝦米受年初天候影響，捕獲量減少，比去年同期漲六％，花生因去年風災產地受損，作物歉收，比去年同期上漲三．五八％，鹹蛋黃價格則持平。

此外，今年糯米產量增加，市場供給量充裕，五月指數較去年同期下跌五．六三％，乾香菇供應充足，比去年同期下跌一．三二％，但短期受到端午節慶影響，需求增加，五月指數比上個月略漲○．二％。

樹林佳芬肉粽說，上個月傳出豬肉缺貨，豬價約漲一成，香菇、栗子多半進口，節前漲了快三成，粽葉今年產量減少，仰賴進口，平均漲幅三成，加上宅配業者因應一例一休調漲運費，但考量消費者心態，粽子只好「含淚不漲」！

石門農會推廣部主任劉俐俐說，雖然原物料上漲，為回饋消費者，石農自行吸收成本，傳統肉粽每顆重量一百五十克、售價二十五元（見左圖，新北市農業局提供），已連續三年沒有調漲價格，希望維持買氣。

「原物料沒有一樣不漲的！」石碇一粒粽老闆林銘木說，今年花生漲最凶，漲幅是去年五成，香菇漲三到四成，豬肉每斤漲五至十元，干貝漲兩成，成本支出增加兩成，為幫消費者顧荷包，大家共體時艱，店家少賺一點沒關係。