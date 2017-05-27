〈台北都會〉18處停車塲 身障人士「下得去上不來」

2017-05-27

公有地下停車塲 沒有無障礙電梯

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市公有地下停車場共有九十二處，其中十八處長期以來竟無電梯，造成身障者「下得去上不來」，苦不堪言。台北市議員顏若芳昨指出，十八處公有地下停車場，數十年來空有設置身障停車格位，卻沒有無障礙電梯讓身障者上樓出停車場，要求停管處應研議設置無障礙電梯。

停管處：年底前完成評估報告

停管處主秘陳冠龍表示，民國九十八年就已全面檢討地下停車場，並增設十多處停車場的無障礙電梯；至於十八處地下停車場，考量停車場構造後，評估無法設置無障礙電梯。

十八處沒有無障礙電梯的停車場，九處屬於和鐵路共構的市民大道與萬板地下停車場；七處設在國高中校園；另兩處則是中山堂與北寧路地下停車場。陳冠龍表示，市民大道與萬板地下停車場，基於台鐵與高架橋結構體共構的安全性考量，無法增設電梯；七處位在校園的地下停車場，由於產權不屬於停管處，加上校園安全問題，也不可行。另外，中山堂與北寧路的停車場，分別有古蹟產權以及結構毀損的問題，造成十八處停車場至今皆無增設無障礙電梯。

然而，顏若芳質疑，停管處認為「硬體無法配合」的理由是藉口，時代在進步，無機坑、無障礙的電梯，比比皆是。她說，市民大道沿線的地下停車場兩旁，設有停車場樓梯出入口，停管處可在消防安全規範許可下，設置無機坑電梯，且不會危及停車場結構。

常常開車的身障者指出，有時停車後，下了車才發現沒有電梯，這時就要坐輪椅去銷單，再上車找別的地方停，第二種方法就是找路人協助推輪椅走車道至地面層。但停車場的車道斜度有七、八度，找人協助推輪椅非常不適合。陳冠龍回應，會先放大「本場無電梯」的標誌，提醒身障者，並會在年底前完成增設無障礙電梯的評估報告，再做討論。