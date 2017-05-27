〈台北都會〉業者3天就回收？ 市府停車位挨批賤租

2017-05-27

SOGO復興館 市府擁184停車位

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市府圖利SOGO復興館？北市議員李慶鋒昨在交通部門質詢時指出，台北捷運局的聯合開發大樓中，有一棟位於忠孝復興捷運站精華地段的SOGO復興館，北市府擁有商場樓地板面積五四九九坪與一八四席停車位。然而，一席停車位北市府每個月僅向百貨業者收取四六○○元租金，業者僅需要三個營業日，就可以收到四八六○元停車費，收入遠大於支出，痛批捷運局圖利業者。

捷運局聯合開發處長魏國華回應，這是商場附屬的停車位，供消費者停放，「可能一個車位整天都沒收到錢」，該價格經估價師評估，暗指該價格屬合理。

李慶鋒表示，SOGO復興館的停車收費標準每小時一二○元，每天營業時間十三．五個小時，相當於只要三個營業日，一個車位就可收取超過四六○○元，SOGO就可以回本；如果該停車位使用率達百分之百，一個月就可收到近五萬元停車費。

精華地段月租4600元 議員指圖利

捷運局回應，SOGO復興館的停車位一八四席，做為民眾消費停車使用，使用率不固定，「一個車位可能整天都沒停車」，而且百貨業者也會推出「消費滿多少錢，即可折抵停車費」。不過，李慶鋒駁斥，SOGO復興館的停車場平日下午兩點後就停了七成，遑論假日滿場，常常一位難求。

捷運局聯開處︰經估價師評估

台北市共有二四○個公有路外停車場，販售月票費用超過四六○○元的停車場有一三四處，比率達五十五％，其中最高的月票費用還高達九六○○元。李慶鋒批評，相較於北市公有路外停車場的月票，SOGO復興館四六○○元租金便宜許多，質疑市有財產賤租給財團，有圖利財團之嫌。

魏國華回應，捷運局委託五位估價師評估後，並取平均值的費用，經過市有財產審議委員通過，報請市府核定，沒有圖利之嫌。