〈台北都會〉新店美之城想都更 盼法令鬆綁

2017-05-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新店「美之城社區」屋齡近四十年，居民有意自辦都更，但基地坐落於新店都市計畫碧潭風景區範圍，依法不能都更，即使變更為住宅區，容積率及建蔽率仍維持現狀，加上社區位處山坡地，受開發強度限制，住戶認為誘因不足，重建之路漫長，期盼公部門鬆綁法令。

城鄉局計畫審議科科長方凱玲說，新店都市計畫碧潭風景區於民國六十三年劃設，而美之城在六十八年申請建照，容積率及建蔽率分別是四十％及廿％，非都市發展地區不能自辦都更，若社區想都更，必須變更為住宅區，但容積率及建蔽率不變，能否提高要送都市計畫委員會討論，若開發強度增加，社區要有回饋機制。

工務局建照科長蘇志民說，汐止林肯大郡事件後，中央修訂建築技術規則，為減緩環境負擔，山坡地有開發條件限制，以美之城現有容積率及建蔽率計算，重建後高度不能超過十四．四公尺，即使變更土地使用分區，仍受限山坡地專章規範。

市議員陳永福認為，現有條件過於嚴苛，美之城改建後不敷成本，住戶權益受損，等於宣判死刑，各地有許多類似案件，須整體檢討，目前中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，應納入山坡地社區，適度放寬容積率及高度限制，並授權地方政府訂自治條例，因地制宜解決問題。

美城里里長翁智冠說，美之城社區有九百戶，部分住戶認為房屋老舊，有安全疑慮，目前先進行都市計畫變更程序，讓住戶看見一絲重建曙光，未來再慢慢整合意見，取得共識。