〈台北都會〉新北復康巴士 伊甸虧損退出經營

2017-05-27

6月起逐步交接給育成

〔記者何玉華／新北報導〕新北市復康巴士約有四百輛，數量全國最多，市府將全市分為兩大區域，分別委託伊甸基金會、育成基金會經營多年，不過，伊甸基金會不堪去年新北業務虧損七百萬元，今年合約到期選擇退出，六月起逐步交接給育成，並已向勞工局提出資遣一百九十名司機的計畫，協助轉介到育成。

育成基金會在二○一五年一度也不打算續約，經交通局改變請款、給付方式之後，才繼續營運，沒想到今年換成伊甸基金會不續約，經兩次流標，在交通局溝通下，由有經驗的育成接手。

190司機資遣、協助轉介

交通局科長蘇先知說，新北市復康巴士數量全國最多，每年預算超過兩億元，這幾年預算成長有限，但車輛數持續增加，人工成本又提高，希望業者「共體時艱」；目前與伊甸展期到九月，育成將分三梯接管區域、司機人力。

伊甸社會處處長王昭恕說，以前復康巴士是社會福利，社會局是主管機關，受委託單位單純負責營運，成本實報實銷。近幾年，新北市繼台北市、高雄市之後，將業務移交給交通局，視為交通運輸業，每天每輛復巴都有服務趟次的要求，未達目標就倒扣，伊甸被扣了三百五十萬元。

王昭恕說，車輛數增加不怕訂不到車，但服務仍集中尖峰時段，下午兩、三點離峰時段常沒人訂車，造成趟次無法達到目標而被扣款，加上經營多年，司機累積的年資總休假天數超過一千天，人事成本沉重。

育成基金會執行長賴光蘭則坦率地說「很擔心」，育成長期透過排班技巧安排身障朋友「共乘」，在趟次目標上比較容易達到，成本上也控制得較低，但未來增加的人力，對營運是項挑戰。她也呼籲身障朋友共體時艱，盡量配合「共乘」，用最少的成本發揮最大的效益。